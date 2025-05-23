Понад 2100 сил: італійський суперкар-кросовер став найпотужнішим авто у світі (фото)

Італійська компанія Giamaro Automobili презентувала суперкар підвищеної прохідності Albor. Авто отримало двигун потужністю понад 2000 сил.

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Новий Giamaro Albor — ексклюзивніший аналог Lamborghini Huracan Sterrato. Авто поєднує в собі риси суперкара та кросовера.

Авто поєднує риси суперкара і кросовера

Giamaro Albor вирізняється рубаним дизайном та має клиноподібний силует як у суперкарів. Водночас, у нього високий кліренс, шини як у кросоверів та виражений захисний обвіс. Авто має чимало повітрозабірників спереду, на боковинах та даху. Привертають до себе увагу і розширені крила та тоненькі діодні фари.

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В основі Giamaro Albor лежить карбоновий монокок. Двигун V12 виготовили зі сплавів, які використовують у "Формулі-1".

Цей 7,0-літровий мотор із чотирма турбінами розробив творець двигуна Bugatti EB110 Лоріс Бікоччі. Віддача складає 2128 к. с. при 9000 об/хв та 2000 Н∙м, тобто Giamaro Albor стане найпотужнішим авто у світі.

Авто має чималий кліренс

За потреби потужність можна обмежити на 394, 789 або 1648 сил. Модель запропонують із 7-ступінчастими механічною або роботизованою КПП.

Новий Giamaro Albor планують виготовляти з 2027 року. Щорічно збираються випускати по 30 авто.

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