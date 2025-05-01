У виробництво повернули знаменитий італійський суперкар 2000-х із двигуном Mercedes (фото)
Суперкар Pagani Zonda повертається на ринок. Створене ще в кінці 90-х авто виготовлятимуть за індивідуальними замовленнями.
Про новий Pagani Zonda розповіли на сайті Carscoops.
Pagani Zonda офіційно припинили випускати торік, проте тепер все ж вирішили повернутися до виробництва суперкара. На замовлення клієнта з Китаю створили ексклюзивний кабріолет.
Розробники зазначили, що суперкар Pagani Zonda Roadster був натхненний китайськими горами Куньлунь. Саме тому його карбоновий кузов пофарбували в бірюзовий колір і додали синій декор.
За основу взяли вже існуюче шасі Pagani Zonda, проте більшість кузовних панелей нові. Суперкар отримав обвіс, величезне "двоповерхове" антикрило та кіль.Важливо
Новий Pagani Zonda належить до так званої 760-ї серії, тобто оснащений 7,3-літровим V12 від Mercedes-AMG потужністю 760 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 355 км/год.
Нагадаємо, що суперкар Pagani Zonda презентували ще в 1999 році. Екзотичну модель збирали вручну дуже малими партіями, тому за чверть століття виготовили приблизно 140-150 автомобілів.
Вартість деяких ексклюзивних версій моделі сягала $17 мільйонів. Ціна Pagani Zonda 2025 не називається, але вона точно складає не один мільйон доларів.
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