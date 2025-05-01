У виробництво повернули знаменитий італійський суперкар 2000-х із двигуном Mercedes (фото)

Суперкар Pagani Zonda повертається на ринок. Створене ще в кінці 90-х авто виготовлятимуть за індивідуальними замовленнями.

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Pagani Zonda офіційно припинили випускати торік, проте тепер все ж вирішили повернутися до виробництва суперкара. На замовлення клієнта з Китаю створили ексклюзивний кабріолет.

Кузов суперкара виготовлений із карбону Фото: Pagani

Розробники зазначили, що суперкар Pagani Zonda Roadster був натхненний китайськими горами Куньлунь. Саме тому його карбоновий кузов пофарбували в бірюзовий колір і додали синій декор.

Авто отримало кіль та "подвійне" антикрило Фото: Pagani

За основу взяли вже існуюче шасі Pagani Zonda, проте більшість кузовних панелей нові. Суперкар отримав обвіс, величезне "двоповерхове" антикрило та кіль.

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Новий Pagani Zonda належить до так званої 760-ї серії, тобто оснащений 7,3-літровим V12 від Mercedes-AMG потужністю 760 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 355 км/год.

Вартість авто складає кілька мільйонів доларів Фото: Pagani

Нагадаємо, що суперкар Pagani Zonda презентували ще в 1999 році. Екзотичну модель збирали вручну дуже малими партіями, тому за чверть століття виготовили приблизно 140-150 автомобілів.

Суперкар оснащений 760-сильним V12 від Mercedes-AMG Фото: Pagani

Вартість деяких ексклюзивних версій моделі сягала $17 мільйонів. Ціна Pagani Zonda 2025 не називається, але вона точно складає не один мільйон доларів.

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