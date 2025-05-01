В производство вернули знаменитый итальянский суперкар 2000-х с двигателем Mercedes (фото)

Суперкар Pagani Zonda возвращается на рынок. Созданное еще в конце 90-х авто будут изготавливать по индивидуальным заказам.

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Pagani Zonda официально прекратили выпускать в прошлом году, однако теперь все же решили вернуться к производству суперкара. По заказу клиента из Китая создали эксклюзивный кабриолет.

Кузов суперкара изготовлен из карбона Фото: Pagani

Разработчики отметили, что суперкар Pagani Zonda Roadster был вдохновлен китайскими горами Куньлунь. Именно поэтому его карбоновый кузов покрасили в бирюзовый цвет и добавили синий декор.

Авто получило киль и "двойное" антикрыло Фото: Pagani

За основу взяли уже существующее шасси Pagani Zonda, однако большинство кузовных панелей новые. Суперкар получил обвес, огромное "двухэтажное" антикрыло и киль.

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Новый Pagani Zonda относится к так называемой 760-й серии, то есть оснащен 7,3-литровым V12 от Mercedes-AMG мощностью 760 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 355 км/ч.

Стоимость авто составляет несколько миллионов долларов Фото: Pagani

Напомним, что суперкар Pagani Zonda презентовали еще в 1999 году. Экзотическая модель собиралась вручную очень малыми партиями, поэтому за четверть века изготовили примерно 140-150 автомобилей.

Суперкар оснащен 760-сильным V12 от Mercedes-AMG Фото: Pagani

Стоимость некоторых эксклюзивных версий модели достигала $17 миллионов долларов. Цена Pagani Zonda 2025 не называется, но она точно составляет не один миллион долларов.

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