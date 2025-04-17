Более 2000 сил: американцы презентовали самый мощный в мире суперкар (фото)

В США дебютировал новый Hennessey Venom F5 Evolution мощностью более 2000 сил. Экстремальный суперкар способен развить более 500 км/ч.

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Об этом сообщается на сайте американской компании.

Обновленный суперкар Hennessey Venom F5 оснащен доработанным 6,6-литровым V8 твин-турбо, мощность которого выросла до рекордных 2031 л. с. На данный момент это самый мощный суперкар с двигателем внутреннего сгорания.

Hennessey Venom F5 Evolution получил 2031-сильный V8 твин-турбо Фото: Hennessey

Новый Hennessey Venom F5 Evolution способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2,5 с, а до 320 км/ч — всего за 10,3 с. Максимальная скорость суперкара превышает 500 км/ч.

Простым увеличением мощности не ограничились. Суперкар Hennessey Venom F5 получил улучшенную адаптивную подвеску.

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Кроме того, поработали над аэродинамикой авто. Отличить новый Hennessey Venom F5 Evo можно по карбоновому обвесу и дополнительным воздухозаборникам. К тому же, несколько изменили выдвижное заднее антикрыло.

Суперкару улучшили аэродинамику Фото: Hennessey

Самый мощный суперкар Hennessey Venom F5 Evolution выпустят лимитированной серией, а его стоимость превысит 3 миллиона долларов. Примечательно, что владельцы более старых Venom F5 смогут обновить их до стандарта Evolution: стоимость такого апгрейда составит $285 000.

Кстати, недавно обнаружили суперкар Ferrari Майкла Джордана, который 15 лет считался утраченным.

Также Фокус писал о необычном британском суперкаре, который умеет ездить по потолку.