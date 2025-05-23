Более 2100 сил: итальянский суперкар-кроссовер стал самым мощным авто в мире (фото)

Итальянская компания Giamaro Automobili презентовала суперкар повышенной проходимости Albor. Авто получило двигатель мощностью более 2000 сил.

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Новый Giamaro Albor — более эксклюзивный аналог Lamborghini Huracan Sterrato. Авто сочетает в себе черты суперкара и кроссовера.

Авто сочетает черты суперкара и кроссовера

Giamaro Albor отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт как у суперкаров. В то же время, у него высокий клиренс, шины как у кроссоверов и выраженный защитный обвес. Авто имеет немало воздухозаборников спереди, на боковинах и крыше. Привлекают к себе внимание и расширенные крылья и тоненькие диодные фары.

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В основе Giamaro Albor лежит карбоновый монокок. Двигатель V12 изготовили из сплавов, которые используют в "Формуле-1".

Этот 7,0-литровый мотор с четырьмя турбинами разработал создатель двигателя Bugatti EB110 Лорис Бикоччи. Отдача составляет 2128 л. с. при 9000 об/мин и 2000 Н∙м, то есть Giamaro Albor станет самым мощным авто в мире.

Авто имеет немалый клиренс

При необходимости мощность можно ограничить на 394, 789 или 1648 сил. Модель предложат с 7-ступенчатыми механической или роботизированной КПП.

Новый Giamaro Albor планируют производить с 2027 года. Ежегодно собираются выпускать по 30 авто ежегодно.

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