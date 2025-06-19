На український ринок виходить позашляховик Jeep із наметом і витратою 5,6 л/100 км (фото)
Лінійку Jeep Avenger в Україні поповнила повнопривідна позашляхова версія 4xe. Кросовер оснащений гібридною установкою.
Новий Jeep Avenger 4xe виходить на український ринок у версії Overland, а також в особливому лімітованому виконанні The North Face. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Jeep в Україні.
Кросовер Jeep Avenger 4xe оснащений 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою та окремим електромотором на задній вісі.
Сумарна віддача становить 136 к. с. Гібрид Jeep Avenger 4xe здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с, а середня витрата пального становить 5,6-5,7 л на 100 км.
Крім того, кросоверу збільшили кліренс до 210 мм та встановили багатоважільну задню підвіску і чорні 17-дюймові диски. Є і система Selec-Terrain із набором режимів для різних типів бездоріжжя.
Ціна Jeep Avenger 4xe Overland стартує з 1 320 200 гривень. Оснащення включає 10-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру, підігрів сидінь та лобового скла, набір систем безпеки.
Версія The North Face коштує 1 441 700 гривень і буде випущена лімітованою серією із 4806 авто (4806 м – висота гори Монблан). Такий кросовер вирізняється особливим забарвленням, яскравим декором та інакшим внутрішнім оздобленням.
Комплектація Jeep Avenger 4xe The North Face доповнена безключевим доступом, навігацією та електроприводом дверей багажника. До того ж, в комплекті з авто іде фірмовий намет.
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