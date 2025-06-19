На український ринок виходить позашляховик Jeep із наметом і витратою 5,6 л/100 км (фото)

Лінійку Jeep Avenger в Україні поповнила повнопривідна позашляхова версія 4xe. Кросовер оснащений гібридною установкою.

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Новий Jeep Avenger 4xe виходить на український ринок у версії Overland, а також в особливому лімітованому виконанні The North Face. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Jeep в Україні.

Кросовер оснастили гібридною установкою Фото: Jeep

Кросовер Jeep Avenger 4xe оснащений 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою та окремим електромотором на задній вісі.

Сумарна віддача становить 136 к. с. Гібрид Jeep Avenger 4xe здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с, а середня витрата пального становить 5,6-5,7 л на 100 км.

Jeep Avenger 4xe має збільшений кліренс Фото: Jeep

Крім того, кросоверу збільшили кліренс до 210 мм та встановили багатоважільну задню підвіску і чорні 17-дюймові диски. Є і система Selec-Terrain із набором режимів для різних типів бездоріжжя.

Важливо

Найменший у родині: тест-драйв нового кросовера Jeep Avenger

Ціна Jeep Avenger 4xe Overland стартує з 1 320 200 гривень. Оснащення включає 10-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру, підігрів сидінь та лобового скла, набір систем безпеки.

Версія The North Face вирізняється особливим внутрішнім оздобленням Фото: Jeep

Версія The North Face коштує 1 441 700 гривень і буде випущена лімітованою серією із 4806 авто (4806 м – висота гори Монблан). Такий кросовер вирізняється особливим забарвленням, яскравим декором та інакшим внутрішнім оздобленням.

Комплектація The North Face включає намет Фото: Jeep

Комплектація Jeep Avenger 4xe The North Face доповнена безключевим доступом, навігацією та електроприводом дверей багажника. До того ж, в комплекті з авто іде фірмовий намет.

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