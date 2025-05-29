Повернення легенди: новий Jeep Cherokee 2026 показали до презентації (фото, відео)

Jeep Cherokee повернеться в нинішньому році. Нове покоління позашляховика розсекретили до прем’єри.

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Офіційні фото та відео з Jeep Cherokee 2026 опублікували на офіційному сайті концерну Stellantis.

Зазначається, що новий Jeep Cherokee презентують в кінці року. Позашляховик зазнає суттєвих змін.

На фото видно, що Jeep Cherokee 2026 став більшим, а його дизайн стриманіший, аніж у попередника, та повертається до витоків. У зовнішності переважають традиційні для Jeep грані та кути.

Позашляховик підросте в розмірах Фото: Stellantis

Позашляховик схожий на нещодавно представлений кросовер Jeep Compass третього покоління, а також на старшого брата Jeep Grand Cherokee. Видно, що він суттєво підріс у розмірах порівняно з моделлю попередньої генерації.

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Салон Jeep Cherokee 2026 не показали, проте раніше його розсекретили на шпигунських фото. Усередині встановлять цифрову панель приладів, великий тачскрін мультимедійної системи UConnect 5 та сенсорні кнопки.

Салон Jeep Cherokee розсекретили на шпигунських фото Фото: autoevolution.com

Тримають у секреті і характеристики Jeep Cherokee 2026. Зазначається лише, що в лінійці з’явиться гібрид. Утім, відомо, що модель збудують на сучасній платформі Stellantis STLA Large, яку також використовують електромобілі Jeep Wagoneer S та Recon.

Нагадаємо, що Jeep Cherokee вперше з’явився в 1974 році. Усього випустили п’ять поколінь позашляховика, проте в 2023 році її виробництво припинили. Тепер знамениту модель відроджують.

До речі, нещодавно показали позашляховий варіант нового Opel Frontera.

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