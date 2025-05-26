Нового 700-сильного конкурента "Гелендвагена" показали до прем'єри (фото)

Опубліковано перші фото Dongfeng Warrior M817. Надпотужний електрифікований позашляховик кине виклик «Гелендвагену».

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Подробиці нової моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Dongfeng Warrior M817 презентують 31 травня. Великий позашляховик стане старшим братом моделі M917 та доступнішою альтернативою Mercedes-AMG G63 4x4².

Авто оснастили 700-сильною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Автомобіль зовні схожий на Dongfeng Warrior M917 і також вирізняється рубаним дизайном із масивними бамперами та розширеними крилами. Стріловидні фари з’єднані діодною смугою.

Розміри Dongfeng Warrior M817:

довжина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1919 мм;

колісна база — 3005 мм.

На фото показали спеціальний позашляховий варіант Dongfeng Warrior M817 із великими шинами BF Goodrich, багажником на даху та кріпленнями для спорядження на боковинах. Кути в’їзду та з’їзду становлять 30°.

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Стало відомо, що новий Dongfeng Warrior M817 отримає плагін-гібридну установку потужністю 700 сил і зможе пересуватися на електротязі.

Крім того, китайський позашляховик оснастили керованими задніми колесами та пневмопідвіску, яка дозволяє збільшити кліренс на 150 мм. Також спеціалісти Huawei розробляють для моделі систему напівавтономного руху з лазерним лідаром.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили "Гелендваген" із рідкісним тюнінгом.

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