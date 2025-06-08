В Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил (фото)

В Киеве сфотографировали кроссовер Volkswagen T-Roc R. Заряженный 300-сильный вариант модели является настоящим раритетом в Украине.

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Фотографии Volkswagen T-Roc R опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Volkswagen T-Roc R официально не продается в Украине. Спортивный кроссовер обычно завозят из стран ЕС.

Разгон до сотни занимает 4,8 с Фото: Topcars UA

4,2-метровый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc R — внедорожная альтернатива заряженному хэтчбеку VW Golf R. Он оснащен 2,0-литровым турбомотором на 300 л. с. и 400 Н∙м.

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С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Volkswagen T-Roc R получил полный привод с векторизацией тяги и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. Кроме того, установлены увеличенные тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Volkswagen

Отличить заряженный вариант от стандартного Volkswagen T-Roc можно по более агрессивным бамперам, 18-дюймовым дискам и четырем выхлопным трубам. К тому же, кузов занизили на 20 мм.

В салоне Volkswagen T-Roc R установили спортивные руль и сиденья, а также изменили отделку.

Кстати, недавно во время тестов заметили новый Volkswafen T-Roc второго поколения.

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