Новый доступный кроссовер Volkswagen заметили на дорогах до премьеры (фото)

В интернет попали шпионские фото Volkswagen T-Roc второго поколения. Компактный кроссовер предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Volkswagen T-Roc 2026 проходит финальные тесты в Германии. Презентация модели второй генерации запланирована на август.

Кроссовер сохранил знакомый дизайн Фото: autoevolution.com

Хотя кроссовер Volkswagen T-Roc немного за камуфлировали, детали его дизайна можно разглядеть. Авто не претерпит кардинальных изменений и будет напоминать своего предшественника.

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Volkswagen T-Roc 2026 сохранил знакомый силуэт с большим углом наклона заднего стекла. В то же время, колесные арки больше расширили, а переднюю часть выдержали в духе родственного Volkswagen Golf 8, который использует ту же платформу MQB Evo.

Детали от VW Golf 8 появятся и в салоне Volkswagen T-Roc, хотя на фото интерьер и не попал. В частности, установят 12,9-дюймовый тачскрин.

Авто получит гибридные установки Фото: autoevolution.com

Известно, что новый Volkswagen T-Roc сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровый турбодизель, ожидается и заряженный T-Roc R мощностью более 300 сил.

Кроме того, в линейке появятся 1,5-литровые гибридные версии. Характеристики стандартного гибрида пока не известны, а плагин-гибрид будет 204-сильным. А вот кабриолет VW T-Roc больше выпускать не будут.

Кстати, недавно во время тестов заметили и новый заряженный кроссовер Opel на 280 сил.

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