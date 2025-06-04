Выразительный дизайн и больше мощности: дебютировал новый Kia Sportage 2025 (фото)

Презентован новый Kia Sportage. Компактный кроссовер существенно изменился внешне и внутри, а также получил более мощные двигатели.

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Европейский вариант Kia Sportage обновился вслед за удлиненной американской версией модели и похож на нее. У кроссовера новое "лицо" с широкой решеткой радиатора и вертикальными диодными фарами, а сзади обновили фонари. Длина авто выросла до 4540 мм.

Гибридные версии модели стали мощнее Фото: Kia

Салон Kia Sportage 2025 также претерпел существенные изменения. Кроссовер получил новый двухспицевый руль и современные 12,3-дюймовые экраны на передней панели. Часть кнопок стали сенсорными.

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В зависимости от версии, объем багажника Kia Sportage 2025 составляет 540-587 л в обычном состоянии и 1715-1776 л со сложенными задними сиденьями.

За доплату доступна проекция на лобовое стекло, также теперь можно выбрать функцию доступа в авто со смартфона, сканер отпечатков пальцев и мощную акустику Harman Kardon.

В салоне установили новые экраны и сенсорные кнопки Фото: Kia

Бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (150 и 180 л. с.) и 1,6-литровый 136-сильный турбодизель остались без изменений. А вот гибридные версии стали мощнее: стандартный гибрид теперь 239-сильный, а плагин-гибрид — 288-сильный.

Как и раньше, доступны варианты с передним и полным приводом. Новый Kia Sportage поступит в продажу в Европе с третьего квартала нынешнего года.

Кстати, недавно стало известно, что Kia готовит экстремальный рамный пикап для бездорожья.

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