Виразніший дизайн і більше потужності: представлено новий Kia Sportage 2025 (фото)
Презентовано новий Kia Sportage. Компактний кросовер суттєво змінився зовні та всередині, а також отримав потужніші двигуни.
Подробиці оновленої моделі розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Європейський варіант Kia Sportage оновився услід за подовженою американською версією моделі і схожий на неї. У кросовера нове "лице" з широкою решіткою радіатора та вертикальними діодними фарами, а ззаду оновили ліхтарі. Довжина авто зросла до 4540 мм.
Салон Kia Sportage 2025 також зазнав суттєвих змін. Кросовер отримав нове двоспицеве кермо та сучасніші 12,3-дюймові екрани на передній панелі. Частина кнопок стали сенсорними.Важливо
Залежно від версії, об’єм багажника Kia Sportage 2025 становить 540-587 л у звичайному стані та 1715-1776 л зі складеними задніми сидіннями.
За доплату доступна проєкція на лобове скло, також тепер можна обрати функцію доступу в авто зі смартфону, сканер відбитків пальців та потужну акустику Harman Kardon.
Бензинові турбомотори об’ємом 1,6 л (150 і 180 к. с.) та 1,6-літровий 136-сильний турбодизель залишилися без змін. А от гібридні версії стали потужнішими: стандартний гібрид тепер 239-сильний, а плагін-гібрид – 288-сильний.
Як і раніше, доступні варіанти з переднім та повним приводом. Новий Kia Sportage надійде в продаж у Європі з третього кварталу нинішнього року.
До речі, нещодавно стало відомо, що Kia готує екстремальний рамний пікап для бездоріжжя.
Також Фокус розповідав про новий електричний кросовер-фургон із Південної Кореї.