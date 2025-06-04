Виразніший дизайн і більше потужності: представлено новий Kia Sportage 2025 (фото)

Презентовано новий Kia Sportage. Компактний кросовер суттєво змінився зовні та всередині, а також отримав потужніші двигуни.

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Європейський варіант Kia Sportage оновився услід за подовженою американською версією моделі і схожий на неї. У кросовера нове "лице" з широкою решіткою радіатора та вертикальними діодними фарами, а ззаду оновили ліхтарі. Довжина авто зросла до 4540 мм.

Гібридні версії моделі стали потужнішими Фото: Kia

Салон Kia Sportage 2025 також зазнав суттєвих змін. Кросовер отримав нове двоспицеве кермо та сучасніші 12,3-дюймові екрани на передній панелі. Частина кнопок стали сенсорними.

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Залежно від версії, об’єм багажника Kia Sportage 2025 становить 540-587 л у звичайному стані та 1715-1776 л зі складеними задніми сидіннями.

За доплату доступна проєкція на лобове скло, також тепер можна обрати функцію доступу в авто зі смартфону, сканер відбитків пальців та потужну акустику Harman Kardon.

У салоні встановили нові екрани та сенсорні кнопки Фото: Kia

Бензинові турбомотори об’ємом 1,6 л (150 і 180 к. с.) та 1,6-літровий 136-сильний турбодизель залишилися без змін. А от гібридні версії стали потужнішими: стандартний гібрид тепер 239-сильний, а плагін-гібрид – 288-сильний.

Як і раніше, доступні варіанти з переднім та повним приводом. Новий Kia Sportage надійде в продаж у Європі з третього кварталу нинішнього року.

До речі, нещодавно стало відомо, що Kia готує екстремальний рамний пікап для бездоріжжя.

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