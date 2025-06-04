На європейський ринок виходить недорогий електричний фургон-кросовер з Кореї (фото)

Лінійку KGM Torres в Європі поповнив комерційний варіант EVX VAN. Сімейний кросовер перетворили на вантажний фургон.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

Південнокорейська компанія KG Mobility (раніше відома, як SsangYong) розширює присутність на європейському ринку. Фургоном став електричний варіант моделі KGM Torres EVX. Зовні комерційна версія нічим не відрізняється від пасажирської.

Об'єм багажного відсіку становить 1700 л Фото: SsangYong

Новий KGM Torres у виконанні EVX VAN не має сидінь другого ряду, зате ззаду обладнано вантажний відсік об’ємом 1700 л. Він відгороджений від водійського місця перегородкою і оздоблений зносостійкими матеріалами, а на вікнах встановлено ґрати. Усередині можна перевозити 1,8-метрові речі, а вантажопідйомність електричного фургона становить 300 кг.

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Кросовер KGM Torres EVX VAN пропонують з електромотором потужністю 207 к. с. на передній вісі та батареєю ємністю 73,4 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить 441 км.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: SsangYong

Ціна KGM Torres EVX VAN в Європі становить 26 000 євро. Комплектація включає два дисплеї на передній панелі, клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль.

Між іншим, нещодавно аналогічну версію отримав і позашляховик KGM Rexton.

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