На ринок виходить недорогий сімейний електромобіль Kia із запасом ходу 400 км (фото)

Електромобіль Kia PV5 надходить у продаж в Європі. Першим на ринок вивели пасажирський мінівен, а пізніше з’явиться дешевший вантажний фургон.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Kia PV5 — 4,7-метровий мінівен із футуристичним гранчастим дизайном, який кине виклик Volkswagen ID.Buzz. У нього велика площа освітлення, низька вигнута віконна лінія та оригінальні ходові вогні. Задні двері зсуваються.

Запас ходу електрокара сягає 400 км Фото: Kia

У салоні Kia PV5 2025 переважають рубані поверхні. Електрокар отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний 12,9-дюймовий тачскрін. Модель дебютувала в пятимісному виконанні, проте буде версія і на 6 місць.

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Базовий електромобіль Kia PV5 Essential коштує від 37 946 євро. Комплектація мінівена включає безключовий доступ, клімат-контроль, навігацію, парктронік, камеру, датчики дощу та світла. Також є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Електрокар багато оснащений

Новий Kia PV5 2025 зі старту пропонують у двох передньопривідних модифікаціях:

122 к. с. і 250 Н∙м, 12,8 с до 100 км/год, максималка 135 км/год, батарея на 51,5 кВт∙год, запас ходу 288 км;

163 к. с. і 250 Н∙м, 10,7 с до 100 км/год, максималка 135 км/год, батарея на 71,2 кВт∙год, запас ходу 400 км.

Модель дебютувала в п'ятимісній пасажирській версії Фото: Kia

Пізніше очікується потужніша повнопривідна версія.

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