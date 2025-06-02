На ринок виходить недорогий сімейний електромобіль Kia із запасом ходу 400 км (фото)
Електромобіль Kia PV5 надходить у продаж в Європі. Першим на ринок вивели пасажирський мінівен, а пізніше з’явиться дешевший вантажний фургон.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
Новий Kia PV5 — 4,7-метровий мінівен із футуристичним гранчастим дизайном, який кине виклик Volkswagen ID.Buzz. У нього велика площа освітлення, низька вигнута віконна лінія та оригінальні ходові вогні. Задні двері зсуваються.
У салоні Kia PV5 2025 переважають рубані поверхні. Електрокар отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний 12,9-дюймовий тачскрін. Модель дебютувала в пятимісному виконанні, проте буде версія і на 6 місць.Важливо
Базовий електромобіль Kia PV5 Essential коштує від 37 946 євро. Комплектація мінівена включає безключовий доступ, клімат-контроль, навігацію, парктронік, камеру, датчики дощу та світла. Також є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.
Новий Kia PV5 2025 зі старту пропонують у двох передньопривідних модифікаціях:
- 122 к. с. і 250 Н∙м, 12,8 с до 100 км/год, максималка 135 км/год, батарея на 51,5 кВт∙год, запас ходу 288 км;
- 163 к. с. і 250 Н∙м, 10,7 с до 100 км/год, максималка 135 км/год, батарея на 71,2 кВт∙год, запас ходу 400 км.
Пізніше очікується потужніша повнопривідна версія.
Раніше стало відомо, що Kia готує екстремальний рамний пікап підвищеної прохідності.
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