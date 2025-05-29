Kia випустить екстремальний рамний пікап для найсуворіших умов (фото)

Новий Kia Tasman отримає екстремальну модифікацію. Пікап підготують до серйозного бездоріжжя.

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Пікап Kia Tasman проходить випробування в Південній Кореї. Тестове авто не замаскували камуфляжною плівкою, тому його дизайн можна розгледіти. Від стандартної моделі нова версія вирізняється збільшеним кліренсом, 35-дюймовими позашляховими шинами, лебідкою та агресивнішим переднім бампером.

Концепт Kia Tasman WKNDR Фото: Kia Фото: Kia

Пікап дуже схожий на концепт Kia Tasman WKNDR, який презентували у квітні на автошоу в Сеулі. Утім, прототип все ж мав яскравіший вигляд за рахунок додаткового декору.

Очікується, що новий Kia Tasman у позашляховій версії кине виклик Toyota Hilux GR Sport, а також Ford Ranger Tremor та Raptor. Пікап збереже 2,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 281 к. с. та 2,2-літровий 210-сильний турбодизель, а пізніше може з’явитися потужніша гібридна версія.

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Звісно ж, пікап буде оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала. Також авто отримає набір режимів їзди для різних типів бездоріжжя.

До речі, нещодавно презентували дешевий електрифікований пікап Geely із запасом ходу понад 1000 км.

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