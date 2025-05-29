Geely представила електрифікований пікап за $19 500 із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Доступний електричний пікап Geely Radar отримав нову версію King Kong EM-P. Її запас ходу перевищує 1000 км.

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Про новий китайський пікап розповів сайт CarNewsChina.

Головна відмінність Geely Radar King Kong EM-P — його силова установка. Якщо інші версії пікапа є "чистими" електромобілями, то новачок – плагін-гібрид.

Пікап здатен проїхати 100 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Новий Geely Radar King Kong EM-P отримав 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та пару електромоторів, які разом розвивають 349 к. с. та 914 Н∙м.

Розгін до 100 км/год займає 6,3 с. Витрата пального в змішаному циклі складає 1,5 л/100 км, а з розрядженою батареєю – 6,4 л/100 км. Повний привід доповнили режимами для різних типів бездоріжжя.

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Батарея ємністю 19,1 кВт∙год дозволяє проїхати до 100 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1068 км. Також плагін-гібрид зберіг функцію двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Пікап Geely Radar King Kong EM-P випускають у 5,25-метровій стандартній та 5,5-метровій подовженій версіях. Вантажопідйомність пікапа становить 1000 кг.

Зовні гібрид та електромобіль Geely Radar ідентичні. У салоні пікапа встановлено цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін.

Новий Geely Radar King Kong EM-P в Китаї коштує від 139 800 до 159 800 юанів ($19 500 – 22 200). Невдовзі модель почнуть експортувати під назвою Riddara RD6.

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