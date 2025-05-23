4,5 с до сотні і запас ходу 1500 км: дебютував сімейний кросовер Geely для Європи (фото)

У Мілані презентували новий Geely Galaxy M9. Електрифікований сімейний кросовер багато оснащений і отримав потужну силову установку.

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Місце для презентації обрали недарма, адже кросовер Geely Galaxy M9 планують продавати на європейському ринку. Сімейна модель є новим флагманом в лінійці Galaxy і є найбільшим її представником.

Кросовер сягає 5,2 м завдовжки Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy M9:

довжина – 5205 мм;

ширина – 1999 мм;

висота – 1800 мм.

У дизайні Geely Galaxy M9 переважають плавні лінії. У нього високий капот і малі кути нахилу стійок даху, а фари та ліхтарі кросовера з’єднані світлодіодними смугами.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Geely

У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів і два великих екрани, окремий монітор є і в задніх пасажирів. На трьох рядах сидінь встановлено шість крісел, причому всі вони мають електропривід. Крім того, комплектація включає тризонний клімат-контроль і холодильник.

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Новий Geely Galaxy M9 збудований на платформі GEA Evo і отримає плагін-гібридну установку з бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.

Для задніх пасажирів встановили окремий монітор Фото: Geely

Потужність поки тримають у секреті, проте відомо, що вона перевищить 500 сил. Сімейний кросовер Geely Galaxy M9 зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с, а його загальний запас ходу на бензині та електротязі складе 1500 км.

Між іншим, нещодавно презентували оригінальний електромобіль Geely за $6800.

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