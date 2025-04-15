Geely представила оригінальний бюджетний електромобіль за $6800 (фото)

У Китаї презентували новий Geely Panda Mini. Мініатюрний бюджетний електрокар багатше оснащений, а його запас ходу перевищив 200 км.

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Новий Geely Panda Mini не сильно змінився зовні. Триметровий електрокар вирізняється кутастим дизайном із високим капотом та вертикальними стійками даху. Відрізнити оновлену модель від попередника можна за зміненими бамперами, чорною вставкою між фарами та оригінальними триспицевими дисками.

Авто сягає лише 3 метри завдовжки Фото: Geely

Салон Geely Panda 2025 зазнав суттєвіших змін, адже замінили передню панель, кермо, цифровий щиток приладів та дефлектори обдуву. На центральній панелі встановили нові перемикачі та збільшений 9,2-дюймовий тачскрін.

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Компактний китайський електромобіль є чотиримісним. До того ж, усередині залишилося місце для 69-літрового багажника.

Салон електрокара кардинально змінився Фото: Geely

Geely Panda Mini наразі пропонують у одній версії Vitality Bear за 49 900 юанів ($6800). Комплектація включає кондиціонер,камеру, парктронік, ESP і 2 подушки безпеки.

Запас ходу Geely Panda Mini зріс до 210 км Фото: Geely

Електромобіль Geely Panda Mini оснащений 41-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Ємність батареї не повідомляють, але зазначається, що запас ходу виріс до 210 км. Зарядити електрокар на 80% можна за 30 хвилин.

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