Geely представила оригинальный бюджетный электромобиль за $6800 (фото)

В Китае презентовали новый Geely Panda Mini. Миниатюрный бюджетный электрокар богаче оснащен, а его запас хода превысил 200 км.

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Об электромобиле Geely Panda Mini рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Geely Panda Mini не сильно изменился внешне. Трехметровый электрокар отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши. Отличить обновленную модель от предшественника можно по измененным бамперам, черной вставке между фарами и оригинальным трехспицевым дискам.

Авто достигает всего 3 метра в длину Фото: Geely

Салон Geely Panda 2025 претерпел более существенные изменения, ведь заменили переднюю панель, руль, цифровой щиток приборов и дефлекторы обдува. На центральной панели установили новые переключатели и увеличенный 9,2-дюймовый тачскрин.

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Компактный китайский электромобиль является четырехместным. К тому же, внутри осталось место для 69-литрового багажника.

Салон электрокара кардинально изменился Фото: Geely

Geely Panda Mini сейчас предлагают в одной версии Vitality Bear за 49 900 юаней ($6800). Комплектация включает кондиционер, камеру, парктроник, ESP и 2 подушки безопасности.

Запас хода Geely Panda Mini вырос до 210 км Фото: Geely

Электромобиль Geely Panda Mini оснащен 41-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. Емкость батареи не сообщается, но отмечается, что запас хода вырос до 210 км. Зарядить электрокар на 80% можно за 30 минут.

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