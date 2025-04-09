Может появиться в Украине: Geely показала семейный кроссовер за $16 000 на базе Volvo (фото)
В Китае презентовали новый Geely Atlas. Недорогой семейный кроссовер прошел основательную модернизацию и вскоре поступит в продажу.
Подробности нового кроссовера раскрыли на сайте Autohome.
Новый Geely Atlas в Китае (на родине продается под названием Bouye L) будет стоить примерно от 116 000 юаней ($16 000). Модель имеет шансы появиться в Украине, ведь ее предыдущее поколение продавалось на нашем рынке.
Кроссовер Geely Atlas 2025 узнается, прежде всего, по новой решетке радиатора в духе старшего брата Monjaro. Кроме того, авто получило новые фары, более агрессивные бамперы и освеженные фонари. Кроссовер несколько подрос в размерах.
Габариты Geely Atlas 2025:
- длина — 4730 мм;
- ширина — 1910 мм;
- высота — 1710 мм;
- колесная база — 2785 мм.
Салон Geely Atlas претерпел более существенные изменения. Там заменили переднюю панель, центральную консоль и дверные карты, а также установили новый 13,2-дюймовый тачскрин с мультимедийной системой от Meizu и хрустальный рычаг КПП как у Volvo XC90. Среди опций появились массаж сидений и акустика с 16 динамиками.
В основе Geely Atlas лежит платформа СМА от Volvo XC40, эта же модель стала и донором двигателей. Кроссовер сохранил бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (181 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.). Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.
Кстати, недавно дебютировал мощный семейный кроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 1400 км.
Также Фокус писал, что на рынок вышли два новых электрифицированных кроссовера Volvo.