Може з'явитися в Україні: Geely показала сімейний кросовер за $16 000 на базі Volvo (фото)
У Китаї презентували новий Geely Atlas. Недорогий сімейний кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і невдовзі надійде у продаж.
Подробиці нового кросовера розкрили на сайті Autohome.
Новий Geely Atlas у Китаї (на батьківщині продається під назвою Bouye L) коштуватиме приблизно від 116 000 юанів ($16 000). Модель має шанси з’явитися в Україні, адже її попереднє покоління продавалося на нашому ринку.
Кросовер Geely Atlas 2025 пізнається, передусім, за новою решіткою радіатора в дусі старшого брата Monjaro. Крім того, авто отримало нові фари, агресивніші бампери та освіжені ліхтарі. Кросовер дещо підріс у розмірах.
Габарити Geely Atlas 2025:
- довжина — 4730 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1710 мм;
- колісна база — 2785 мм.
Салон Geely Atlas зазнав суттєвіших змін. Там замінили передню панель, центральну консоль і дверні карти, а також встановили новий 13,2-дюймовий тачскрін з мультимедійною системою від Meizu і кришталевий важіль КПП як у Volvo XC90. Серед опцій з’явилися масаж сидінь та акустика з 16 динаміками.
В основі Geely Atlas лежить платформа СМА від Volvo XC40, ця ж модель стала і донором двигунів. Кросовер зберіг бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (181 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.). Усі версії оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.
До речі, нещодавно дебютував потужний сімейний кросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 1400 км.
Також Фокус писав, що на ринок вийшли два нових електрифікованих кросовери Volvo.