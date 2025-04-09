Може з'явитися в Україні: Geely показала сімейний кросовер за $16 000 на базі Volvo (фото)

У Китаї презентували новий Geely Atlas. Недорогий сімейний кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і невдовзі надійде у продаж.

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Новий Geely Atlas у Китаї (на батьківщині продається під назвою Bouye L) коштуватиме приблизно від 116 000 юанів ($16 000). Модель має шанси з’явитися в Україні, адже її попереднє покоління продавалося на нашому ринку.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Geely

Кросовер Geely Atlas 2025 пізнається, передусім, за новою решіткою радіатора в дусі старшого брата Monjaro. Крім того, авто отримало нові фари, агресивніші бампери та освіжені ліхтарі. Кросовер дещо підріс у розмірах.

Салон Geely Atlas — майже повністю новий Фото: Geely

Габарити Geely Atlas 2025:

довжина — 4730 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 2785 мм.

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Салон Geely Atlas зазнав суттєвіших змін. Там замінили передню панель, центральну консоль і дверні карти, а також встановили новий 13,2-дюймовий тачскрін з мультимедійною системою від Meizu і кришталевий важіль КПП як у Volvo XC90. Серед опцій з’явилися масаж сидінь та акустика з 16 динаміками.

Передні сидіння тепер можна оснастити масажем Фото: Geely

В основі Geely Atlas лежить платформа СМА від Volvo XC40, ця ж модель стала і донором двигунів. Кросовер зберіг бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (181 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.). Усі версії оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

До речі, нещодавно дебютував потужний сімейний кросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 1400 км.

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