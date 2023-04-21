Geely представили необычный электромобиль-утку за $7 800 (фото)
Электрокар отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Дизайн специальной версии вдохновлен утками.
На Автосалоне в Шанхае представили необычную версию миниатюрного электромобиля Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Geely Panda Mini предлагает четыре посадочных места и небольшой ценник. Версия Little Yellow Duck Limited Edition отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.
Электромобиль вдохновлен мультяшными утками, изображения которых можно найти на дверях авто и в интерьере. Автомобиль окрашен в яркий желтый цвет.
Габариты Geely Panda Mini:
- длина — 3065 мм;
- ширина — 1522 мм;
- высота — 1610 мм;
- колесная база — 2015 мм.
В интерьере появилось множество желтых акцентов. Помимо этого в салоне можно найти новые органайзеры с изображением уток.
На сиденьях также изображены утки, а на подголовниках есть надпись "Что за утка". При этом сиденья выполнены из искусственной кожи.
Среди опций доступен панорамный люк на крыше. Он может обеспечить больше естественного света внутри.
Geely Panda Mini доступен с электромотором мощностью 41 л.с. и 110 Нм крутящего момента. На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 9,61 или 17,03 кВт⋅ч. Запас хода по циклу CLTC составляет до 120 км на одном заряде.Важно
Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition доступен в версиях Happy и Lucky. Их цена составляет 53 900 юаней (7 800 долларов) и 56 900 юаней (8 200 долларов) соответственно.
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