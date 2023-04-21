Geely представили необычный электромобиль-утку за $7 800 (фото)

Электрокар отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Дизайн специальной версии вдохновлен утками.

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На Автосалоне в Шанхае представили необычную версию миниатюрного электромобиля Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Geely Panda Mini предлагает четыре посадочных места и небольшой ценник. Версия Little Yellow Duck Limited Edition отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition немного дороже стандартного авто Фото: autohome.com.cn

Электромобиль вдохновлен мультяшными утками, изображения которых можно найти на дверях авто и в интерьере. Автомобиль окрашен в яркий желтый цвет.

Габариты Geely Panda Mini:

длина — 3065 мм;

ширина — 1522 мм;

высота — 1610 мм;

колесная база — 2015 мм.

В интерьере появилось множество желтых акцентов. Помимо этого в салоне можно найти новые органайзеры с изображением уток.

Внутри есть новые органайзеры с изображением уток Фото: autohome.com.cn

На сиденьях также изображены утки, а на подголовниках есть надпись "Что за утка". При этом сиденья выполнены из искусственной кожи.

Сиденья выполнены из искусственной кожи Фото: autohome.com.cn

Среди опций доступен панорамный люк на крыше. Он может обеспечить больше естественного света внутри.

Geely Panda Mini доступен с электромотором мощностью 41 л.с. и 110 Нм крутящего момента. На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 9,61 или 17,03 кВт⋅ч. Запас хода по циклу CLTC составляет до 120 км на одном заряде.

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Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition доступен в версиях Happy и Lucky. Их цена составляет 53 900 юаней (7 800 долларов) и 56 900 юаней (8 200 долларов) соответственно.

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