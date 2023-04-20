Запас хода до 1000 км и сверхбыстрая зарядка: в Китае показали роскошный электрокар (фото)

Новый Hongqi E001 станет конкурентом Tesla Model S и Mercedes EQS. Электромобиль поддерживает беспроводную зарядку, а его батарею можно заменить за минуту.

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На автосалоне в Шанхае презентовали новый Hongqi E001. Электрический седан премиум-класса станет представителем нового семейства моделей китайской марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У большого седана диинамичный профиль с покатой крышей Фото: CarNewsChina

Подразделение концерна FAW Hongqi производит роскошные авто со времен Мао Цзэдуна и долгое время они были мелкосерийными. Теперь старейший китайский автопроизводитель планирует нарастить объемы производства до миллиона авто в год и закрепиться в Германии, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции. Помогут в этом именно электрокары.

Новый Hongqi E001 станет конкурентом Tesla Model S и Mercedes EQS. Это большой представительский седан с покатой крышей, высокой оконной линией и заостренной задней частью. У авто выраженный "нос" и Г-образные диодные фары.

На выбор предложат версии с запасом хода 600, 800 и 1000 км Фото: CarNewsChina

В салоне установлены изогнутый виртуальный щиток приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин. Предусмотрена и проекция на лобовое стекло с функцией дополненной реальности.

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Электромобиль Hongqi E001 оснащен двумя моторами суммарной мощностью 620 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Поначалу предложат версии с запасом хода 600 и 800 км, а несколько позже появится и самый "дальнобойный" вариант, способный проехать 1000 км без подзарядки.

На передней панели установлены три дисплея Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль сможет поддерживать сверхбыструю зарядку – за 5 минут можно добавить 350 км запаса хода. Зарядка может быть и беспроводной, а еще можно быстро (за 1 минуту) заменить разреженную батарею на специальной станции.

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