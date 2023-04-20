Запас ходу до 1000 км та надшвидка зарядка: у Китаї показали розкішний електрокар (фото)

Новий Hongqi E001 стане конкурентом Tesla Model S та Mercedes EQS. Електромобіль підтримує бездротову зарядку, а батарею можна замінити за хвилину.

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На автосалоні у Шанхаї презентували новий Hongqi E001. Електричний седан преміум-класу стане представником нової родини моделей китайської марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У великого седана діінамічний профіль з похилим дахом Фото: CarNewsChina

Підрозділ концерну FAW Hongqi виробляє розкішні авто з часів Мао Цзедуна, і довгий час вони були дрібносерійними. Тепер найстаріший китайський автовиробник планує наростити обсяги виробництва до мільйона авто на рік та закріпитися у Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Франції та Швеції. Допоможуть у цьому саме електрокари.

Новий Hongqi E001 стане конкурентом Tesla Model S та Mercedes EQS. Це великий представницький седан з похилим дахом, високою віконною лінією та загостреною задньою частиною. У авто виражений "ніс" та Г-подібні діодні фари.

На вибір запропонують версії із запасом ходу 600, 800 та 1000 км. Фото: CarNewsChina

У салоні встановлені вигнутий віртуальний щиток приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрин. Передбачено і проекцію на лобове скло з функцією доповненої реальності.

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Електромобіль Hongqi E001 оснащений двома двигунами сумарною потужністю 620 к. с. та здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Спочатку запропонують версії із запасом ходу 600 і 800 км, а трохи пізніше з'явиться і "дальнобійний" варіант, здатний проїхати 1000 км без підзарядки.

На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль зможе підтримувати надшвидку зарядку — за 5 хвилин можна додати 350 км запасу ходу. Зарядка може бути бездротовою, а ще можна швидко (за 1 хвилину) замінити розряджену батарею на спеціальній станції.

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