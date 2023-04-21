Geely представили незвичайний електромобіль-качку за $7 800 (фото)

Електрокар відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Дизайн спеціальної версії натхненний качками.

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На Автосалоні в Шанхаї презентували незвичайну версію мініатюрного електромобіля Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Geely Panda Mini пропонує чотири посадкові місця та невеликий цінник. Версія Little Yellow Duck Limited Edition відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition трохи дорожчий за стандартне авто Фото: autohome.com.cn

Електромобіль натхненний качками з мультфільмів, зображення яких можна знайти на дверях авто та в інтер'єрі. Автомобіль пофарбований у яскравий жовтий колір.

Габарити Geely Panda Mini:

довжина — 3065 мм;

ширина — 1522 мм;

висота — 1610 мм;

колісна база — 2015 мм.

В інтер'єрі з'явилося багато жовтих акцентів. Крім цього в салоні можна знайти нові органайзери із зображенням качок.

Усередині є нові органайзери із зображенням качок Фото: autohome.com.cn

На сидіннях також зображені качки, а на підголівниках є напис "Що за качка". При цьому сидіння виконані зі штучної шкіри.

Сидіння виконані зі штучної шкіри Фото: autohome.com.cn

Серед опцій доступний панорамний люк на даху. Він може забезпечити більше природного світла усередині.

Geely Panda Mini доступний з електромотором потужністю 41 к.с. і 110 Нм крутного моменту. На вибір доступні акумуляторні батареї місткістю 9,61 або 17,03 кВт⋅год. Запас ходу по циклу CLTC становить до 120 км на одному заряді.

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Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition доступний у версіях Happy та Lucky. Їхня ціна становить 53 900 юанів (7 800 доларів) та 56 900 юанів (8 200 доларів) відповідно.

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