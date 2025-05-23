4,5 с до сотни и запас хода 1500 км: дебютировал семейный кроссовер Geely для Европы (фото)

В Милане презентовали новый Geely Galaxy M9. Электрифицированный семейный кроссовер богато оснащен и получил мощную силовую установку.

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Место для презентации выбрали не зря, ведь кроссовер Geely Galaxy M9 планируют продавать на европейском рынке. Семейная модель является новым флагманом в линейке Galaxy и является самым крупным ее представителем.

Кроссовер достигает 5,2 м в длину Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy M9:

длина — 5205 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм.

В дизайне Geely Galaxy M9 преобладают плавные линии. У него высокий капот и малые углы наклона стоек крыши, а фары и фонари кроссовера соединены светодиодными полосами.

На передней панели установлены три экрана Фото: Geely

В салоне на передней панели установили цифровой щиток приборов и два больших экрана, отдельный монитор есть и у задних пассажиров. На трех рядах сидений установлено шесть кресел, причем все они имеют электропривод. Кроме того, комплектация включает трехзонный климат-контроль и холодильник.

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Новый Geely Galaxy M9 построен на платформе GEA Evo и получит плагин-гибридную установку с бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

Для задних пассажиров установили отдельный монитор Фото: Geely

Мощность пока держится в секрете, однако известно, что она превысит 500 сил. Семейный кроссовер Geely Galaxy M9 сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с, а его общий запас хода на бензине и электротяге составит 1500 км.

Между прочим, недавно презентовали оригинальный электромобиль Geely за $6800.

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