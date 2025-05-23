4,5 с до сотни и запас хода 1500 км: дебютировал семейный кроссовер Geely для Европы (фото)
В Милане презентовали новый Geely Galaxy M9. Электрифицированный семейный кроссовер богато оснащен и получил мощную силовую установку.
О недорогом кроссовере Geely рассказали на сайте CarNewsChina.
Место для презентации выбрали не зря, ведь кроссовер Geely Galaxy M9 планируют продавать на европейском рынке. Семейная модель является новым флагманом в линейке Galaxy и является самым крупным ее представителем.
Размеры Geely Galaxy M9:
- длина — 5205 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1800 мм.
В дизайне Geely Galaxy M9 преобладают плавные линии. У него высокий капот и малые углы наклона стоек крыши, а фары и фонари кроссовера соединены светодиодными полосами.
В салоне на передней панели установили цифровой щиток приборов и два больших экрана, отдельный монитор есть и у задних пассажиров. На трех рядах сидений установлено шесть кресел, причем все они имеют электропривод. Кроме того, комплектация включает трехзонный климат-контроль и холодильник.
Новый Geely Galaxy M9 построен на платформе GEA Evo и получит плагин-гибридную установку с бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.
Мощность пока держится в секрете, однако известно, что она превысит 500 сил. Семейный кроссовер Geely Galaxy M9 сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с, а его общий запас хода на бензине и электротяге составит 1500 км.
Между прочим, недавно презентовали оригинальный электромобиль Geely за $6800.
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