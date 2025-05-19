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Кроссовер с горячим испанским нравом: тест-драйв нового CUPRA Terramar

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Фото: Тарас Брязгунов | CUPRA Terramar совсем недавно вышел на украинский рынок

В Украине появился новейший компактный кроссовер CUPRA Terramar в спортивном стиле. Фокус испытал заряженный 265-сильный вариант модели, оценил его оригинальный стиль и ходовые качества.

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Еще 20-25 лет назад понятие "спортивный кроссовер" звучало как нонсенс, ведь долгое время большинство авто этого класса не ставили на первое место динамические характеристики или управляемость. Но времена меняются и сейчас предложение спортивных кроссоверов уже достаточно широкое. И далеко не все они безумно дорогие, есть подобные авто и в популярном в Украине сегменте C-SUV — такие, как новый CUPRA Terramar.

Cupra Terramar, новый Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кроссовер Cupra, Cupra Terramar в Украине Fullscreen
В анфас кроссовер выглядит агрессивно в анфас
Фото: Тарас Брязгунов

Молодой испанский бренд CUPRA расширяет свое присутствие в Украине. Новый флагманский кроссовер CUPRA Terramar совсем недавно вышел на рынок и Фокус познакомился с амбициозным новичком.

Атлетичный и выразительный — дизайн CUPRA Terramar

Кроссовер CUPRA Terramar привлекает к себе внимание в потоке машин, ведь отличается нестандартным и самобытным стилем. Он привлекает динамичным силуэтом с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и заостренным спойлером на крыше.

Новая Cupra Terramar, новый Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кроссовер Cupra, Cupra Terramar в Украине Fullscreen
Кроссовер достигает 4,5 м в длину и относится к сегменту C-SUV
Фото: Тарас Брязгунов

Передняя часть выдержана в новой фирменной концепции Shark Nose ("акулий нос"). Довольно агрессивными получились широкая "пасть" радиаторной решетки и задний бампер с диффузором. Да и "мускулами" авто играет — у него рельефный капот и раздутые колесные арки.

Фары и фонари кроссовера украшены оригинальными треугольными элементами, а сзади еще и логотип CUPRA подсвечивается. В качестве опции доступна матричная передняя оптика. Тестовое авто в топовой версии VZ отличается 19-дюймовыми дисками.

Новый Terramar построен на платформе MQB Evo, как и младшие братья CUPRA Ateca, Formentor и Leon. Сейчас это самая большая модель испанской марки на украинском рынке, хотя сам по себе кроссовер довольно компактный.

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Логотип CUPRA сзади получил подсветку
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры CUPRA Terramar 2025:

  • длина — 4519 мм;
  • ширина — 1863 мм;
  • высота — 1584 мм;
  • колесная база — 2680 мм.
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Созданный для водителя — салон CUPRA Terramar

Открываем дверь и кроссовер приветствует нас, проецируя изображение логотипа CUPRA на асфальт. Оригинальные бронзовые элементы в салоне, атмосферная пульсирующая подсветка с изменяющимися цветами — салон CUPRA Terramar производит впечатление и выделяется оригинальным стилем.

К материалам салон вопросов нет. Пластик преимущественно мягкий, а педали украшены металлическими накладками у всех CUPRA Terramar. Интерьер тестового авто отделан кожей приятного бордового цвета.

Салон Cupra Terramar, новый Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кроссовер Cupra, Cupra Terramar в Украине Fullscreen
Салон CUPRA Terramar ориентирован на водителя
Фото: Тарас Брязгунов

Скошенный снизу руль CUPRA Terramar обшит перфорированной кожей. На него вынесена кнопка запуска двигателя, а селектор КПП разместили на рулевой колонке.

Цифровой щиток приборов, конечно, можно сконфигурировать под себя, причем есть возможность вывести на экран компас или показатель бокового ускорения. Доступна и проекция данных на лобовое стекло.

То, что салон ориентирован на водителя, понятно сразу — именно к нему повернута центральная панель. Стандартным для всех CUPRA Terramar 2025 является 12,9-дюймовый сенсорный дисплей. Мультимедийная система отличается интересной графикой и работает быстро. Конечно, есть беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

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На цифровую панель приборов можно вывести компас или показатель бокового ускорения
Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, через тачскрин приходится управлять и настройками климата или подогрева сидений, что не очень удобно во время движения. Привычных кнопок здесь нет, а взамен установлены сенсорные "ползунки" для регулировки температуры или громкости аудио. Они довольно специфические и требуют привыкания.

Эффектно выглядит высокая асимметричная центральная консоль, которая создает эффект кокпита. В ней находится глубокая ниша для мобильного телефона с USB-портами. Кроме того, в CUPRA Terramar довольно большие бардачок и бокс в подлокотнике, ниши по бокам задних кресел и широкие удобные карманы в дверях, поэтому отсеков для мелких вещей хватает.

Места хватает

Передние кресла CUPRA Terramar вполне подошли бы для какого-нибудь спорткара. Они удобные, упругие и имеют образцовую боковую поддержку. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла вполне достаточный, можно и поясничную опору настроить.

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Спортивные передние сиденья прекрасно удерживают спину
Фото: Тарас Брязгунов
задние сиденья Cupra Terramar, новый Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кроссовер Cupra, Cupra Terramar в Украине Fullscreen
Задние кресла имеют горизонтальную регулировку
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в CUPRA Terramar невысокая, по меркам кроссоверов. Обзорность несколько ограничена из-за высокой оконной линии и толстых задних стоек, однако кроссовер имеет большие зеркала и камеру (хотя учитывая стоимость авто, хотелось бы иметь камеры кругового обзора в списке стандартного оснащения).

На втором ряду места для ног и над головой вполне достаточно для пассажиров ростом 185 см. Задние кресла имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. Для пассажиров предусмотрены отдельные настройки климата (он трехзонный), USB-разъемы и подлокотник с подстаканниками.

В зависимости от положения задних сидений объем багажника составляет 540-630 л. Fullscreen
В зависимости от положения задних сидений объем багажника составляет 540-630 л.
Фото: Тарас Брязгунов
Со сложенными сиденьями образуется 1544-литровый отсек Fullscreen
Со сложенными сиденьями образуется 1544-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
Под полом скрывается докатка Fullscreen
Под полом скрывается докатка
Фото: Тарас Брязгунов
В багажнике установлена полноценная розектка Fullscreen
В багажнике установлена полноценная розектка
Фото: Тарас Брязгунов
В зависимости от положения задних сидений объем багажника составляет 540-630 л.
Со сложенными сиденьями образуется 1544-литровый отсек
Под полом скрывается докатка
В багажнике установлена полноценная розектка

Багажник CUPRA Terramar также вместителен: в зависимости от положения задних кресел его объем составляет 540-630 л, а со сложенными сиденьями возрастает до 1544 л. Примечательно, что здесь установили полноценную розетку. Под полом — запаска-докатка. В варианте VZ дверь багажника получила электропривод с функцией бесконтактного открывания.

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Комплектация CUPRA Terramar

Вообще, новый CUPRA Terramar VZ довольно неплохо оснащен — бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. Среди опций — камеры кругового обзора, электропривод сидений, мощная акустика Sennheiser с неплохим звучанием.

Центральная консоль Terramar является асимметричной Fullscreen
Центральная консоль Terramar является асимметричной
Фото: Тарас Брязгунов
В подлокотнике скрывается глубокий бокс Fullscreen
В подлокотнике скрывается глубокий бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Бардачок Cupra Terramar достаточно большой Fullscreen
Бардачок Cupra Terramar достаточно большой
Фото: Тарас Брязгунов
Салон Cupra Terramar украшен декором бронзового цвета Fullscreen
Салон Cupra Terramar украшен декором бронзового цвета
Кроссоверу доступна мощная акустика Sennheiser Fullscreen
Кроссоверу доступна мощная акустика Sennheiser
Фото: Тарас Брязгунов
Авто получило атмосферную подсветку с изменяемыми цветами Fullscreen
Авто получило атмосферную подсветку с изменяемыми цветами
В версии VZ установлен трехзонный климат-контроль Fullscreen
В версии VZ установлен трехзонный климат-контроль
Фото: Тарас Брязгунов
Широкий подлокотник дополнен подстаканниками Fullscreen
Широкий подлокотник дополнен подстаканниками
Фото: Тарас Брязгунов
По бокам задних сидений есть небольшие ниши по бокам Fullscreen
По бокам задних сидений есть небольшие ниши по бокам
Фото: Тарас Брязгунов
Центральная консоль Terramar является асимметричной
В подлокотнике скрывается глубокий бокс
Бардачок Cupra Terramar достаточно большой
Салон Cupra Terramar украшен декором бронзового цвета
Кроссоверу доступна мощная акустика Sennheiser
Авто получило атмосферную подсветку с изменяемыми цветами
В версии VZ установлен трехзонный климат-контроль
Широкий подлокотник дополнен подстаканниками
По бокам задних сидений есть небольшие ниши по бокам

Впрочем, и базовый вариант Mid не назовешь "пустым" — есть камера, парктроник, датчики света и дождя. К тому же, все CUPRA Terramar получили системы автоматического торможения, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков и выявления усталости водителя.

Тяговитый и резвый — двигатель CUPRA Terramar

Кроссовер CUPRA Terramar в Украине пока предлагают только с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками EA888 и полным приводом. В варианте Mid установлен 204-сильный двигатель, а вот VZ получил его версию на 265 л. с.

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Сейчас все CUPRA Terramar оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором
Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор отличается бодрым характером и быстро раскручивается. Тяги более, чем достаточно, ведь немалый крутящий момент в 400 Н∙м доступен в очень широком диапазоне 1650-4350 об/мин.

По-настоящему четверка проявляет себя в самом экстремальном режиме CUPRA (для него даже есть отдельная кнопка на руле). Педаль газа становится более чувствительной, реакции 7-ступенчатого робота DSG становятся быстрее, а в салон доносится сочный звук выхлопа.

Компактный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и продолжает и дальше уверенно набирать скорость. Максималка — 243 км/ч.

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CUPRA Terramar VZ стартует до сотни за 5,9 с
Фото: Тарас Брязгунов

Хотя новый CUPRA Terramar при необходимости может быть тише, спокойнее — для этого стоит перейти в режим Comfort. Конечно, полностью спортивный нрав не исчезнет, однако кроссовер несколько утихомиривает свой пыл.

Заявленный расход топлива составляет 8,4 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста получилось 10,5-11 л на 100 км при преимущественно городской езде, однако стоит отметить, что кроссовер CUPRA Terramar попал к нам с малым пробегом и еще не прошел обкатку. Экономить топливо помогает система глушения при остановках.

Управляемость — в приоритете

Конечно, горячий южный характер проявляется и в управляемости CUPRA Terramar. Его руль точный и достаточно острый, по меркам кроссоверов, а в режиме CUPRA становится тяжелее.

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Кроссовер радует хорошо настроенным шасси
Фото: Тарас Брязгунов

Авто неплохо маневрирует, а недостаточная поворачиваемость не проявляется. Хорошо проявляют себя и тормоза, обеспечивая уверенное замедление.

К тому же, новый CUPRA Terramar мало кренится в поворотах. Впрочем, и подвеска кроссовера несколько жестковата и с 19-дюймовыми дисками неровности украинских дорог ощутимы. Хотя от спортивной модели этого ожидаешь.

Зато ухабы поглощаются тихо — шумоизоляция днища неплохая. На трассе же аэродинамические шумы дают о себе знать после 120 км/ч.

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Матричные фары неплохо освещают дорогу
Фото: Тарас Брязгунов

Цена CUPRA Terramar

Кроссовер CUPRA Terramar в Украине стоит от 1 844 535 гривен за 204-сильный вариант Mid. Стоимость версии VZ на 265 сил стартует с 1 999 518 гривен. В сегменте C-SUV немного моделей такой мощности и в основном это премиальные авто, которые существенно дороже.

Вердикт Фокуса

CUPRA Terramar — кроссовер для тех, кто ценит спортивный стиль, хорошую управляемость и хорошую динамику, однако не хочет жертвовать практичностью. Он быстрый и яркий, имеет собственный неповторимый стиль, но вместе с тем довольно просторный внутри и имеет большой багажник.

Плюсы CUPRA Terramar:

  • хорошая динамика;
  • интересная управляемость;
  • большой багажник.

Минусы CUPRA Terramar:

  • несколько ограниченная обзорность;
  • жестковатая езда.

Технические характеристики CUPRA Terramar

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1984
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 265/5300
Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/1650-4350
Коробка передач 7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями
Привод полный
Расход топлива, л/100 км 8,4
Макс. скорость, км/ч 243
Разгон 0–100 км/ч, с 5,9
Объем топливного бака, л 55
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