Кроссовер с горячим испанским нравом: тест-драйв нового CUPRA Terramar
В Украине появился новейший компактный кроссовер CUPRA Terramar в спортивном стиле. Фокус испытал заряженный 265-сильный вариант модели, оценил его оригинальный стиль и ходовые качества.
Еще 20-25 лет назад понятие "спортивный кроссовер" звучало как нонсенс, ведь долгое время большинство авто этого класса не ставили на первое место динамические характеристики или управляемость. Но времена меняются и сейчас предложение спортивных кроссоверов уже достаточно широкое. И далеко не все они безумно дорогие, есть подобные авто и в популярном в Украине сегменте C-SUV — такие, как новый CUPRA Terramar.
Молодой испанский бренд CUPRA расширяет свое присутствие в Украине. Новый флагманский кроссовер CUPRA Terramar совсем недавно вышел на рынок и Фокус познакомился с амбициозным новичком.
Атлетичный и выразительный — дизайн CUPRA Terramar
Кроссовер CUPRA Terramar привлекает к себе внимание в потоке машин, ведь отличается нестандартным и самобытным стилем. Он привлекает динамичным силуэтом с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и заостренным спойлером на крыше.
Передняя часть выдержана в новой фирменной концепции Shark Nose ("акулий нос"). Довольно агрессивными получились широкая "пасть" радиаторной решетки и задний бампер с диффузором. Да и "мускулами" авто играет — у него рельефный капот и раздутые колесные арки.
Фары и фонари кроссовера украшены оригинальными треугольными элементами, а сзади еще и логотип CUPRA подсвечивается. В качестве опции доступна матричная передняя оптика. Тестовое авто в топовой версии VZ отличается 19-дюймовыми дисками.
Новый Terramar построен на платформе MQB Evo, как и младшие братья CUPRA Ateca, Formentor и Leon. Сейчас это самая большая модель испанской марки на украинском рынке, хотя сам по себе кроссовер довольно компактный.
Размеры CUPRA Terramar 2025:
- длина — 4519 мм;
- ширина — 1863 мм;
- высота — 1584 мм;
- колесная база — 2680 мм.
Созданный для водителя — салон CUPRA Terramar
Открываем дверь и кроссовер приветствует нас, проецируя изображение логотипа CUPRA на асфальт. Оригинальные бронзовые элементы в салоне, атмосферная пульсирующая подсветка с изменяющимися цветами — салон CUPRA Terramar производит впечатление и выделяется оригинальным стилем.
К материалам салон вопросов нет. Пластик преимущественно мягкий, а педали украшены металлическими накладками у всех CUPRA Terramar. Интерьер тестового авто отделан кожей приятного бордового цвета.
Скошенный снизу руль CUPRA Terramar обшит перфорированной кожей. На него вынесена кнопка запуска двигателя, а селектор КПП разместили на рулевой колонке.
Цифровой щиток приборов, конечно, можно сконфигурировать под себя, причем есть возможность вывести на экран компас или показатель бокового ускорения. Доступна и проекция данных на лобовое стекло.
То, что салон ориентирован на водителя, понятно сразу — именно к нему повернута центральная панель. Стандартным для всех CUPRA Terramar 2025 является 12,9-дюймовый сенсорный дисплей. Мультимедийная система отличается интересной графикой и работает быстро. Конечно, есть беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.
Впрочем, через тачскрин приходится управлять и настройками климата или подогрева сидений, что не очень удобно во время движения. Привычных кнопок здесь нет, а взамен установлены сенсорные "ползунки" для регулировки температуры или громкости аудио. Они довольно специфические и требуют привыкания.
Эффектно выглядит высокая асимметричная центральная консоль, которая создает эффект кокпита. В ней находится глубокая ниша для мобильного телефона с USB-портами. Кроме того, в CUPRA Terramar довольно большие бардачок и бокс в подлокотнике, ниши по бокам задних кресел и широкие удобные карманы в дверях, поэтому отсеков для мелких вещей хватает.
Места хватает
Передние кресла CUPRA Terramar вполне подошли бы для какого-нибудь спорткара. Они удобные, упругие и имеют образцовую боковую поддержку. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла вполне достаточный, можно и поясничную опору настроить.
Посадка в CUPRA Terramar невысокая, по меркам кроссоверов. Обзорность несколько ограничена из-за высокой оконной линии и толстых задних стоек, однако кроссовер имеет большие зеркала и камеру (хотя учитывая стоимость авто, хотелось бы иметь камеры кругового обзора в списке стандартного оснащения).
На втором ряду места для ног и над головой вполне достаточно для пассажиров ростом 185 см. Задние кресла имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. Для пассажиров предусмотрены отдельные настройки климата (он трехзонный), USB-разъемы и подлокотник с подстаканниками.
Багажник CUPRA Terramar также вместителен: в зависимости от положения задних кресел его объем составляет 540-630 л, а со сложенными сиденьями возрастает до 1544 л. Примечательно, что здесь установили полноценную розетку. Под полом — запаска-докатка. В варианте VZ дверь багажника получила электропривод с функцией бесконтактного открывания.Важно
Комплектация CUPRA Terramar
Вообще, новый CUPRA Terramar VZ довольно неплохо оснащен — бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. Среди опций — камеры кругового обзора, электропривод сидений, мощная акустика Sennheiser с неплохим звучанием.
Впрочем, и базовый вариант Mid не назовешь "пустым" — есть камера, парктроник, датчики света и дождя. К тому же, все CUPRA Terramar получили системы автоматического торможения, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков и выявления усталости водителя.
Тяговитый и резвый — двигатель CUPRA Terramar
Кроссовер CUPRA Terramar в Украине пока предлагают только с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками EA888 и полным приводом. В варианте Mid установлен 204-сильный двигатель, а вот VZ получил его версию на 265 л. с.
Турбомотор отличается бодрым характером и быстро раскручивается. Тяги более, чем достаточно, ведь немалый крутящий момент в 400 Н∙м доступен в очень широком диапазоне 1650-4350 об/мин.
По-настоящему четверка проявляет себя в самом экстремальном режиме CUPRA (для него даже есть отдельная кнопка на руле). Педаль газа становится более чувствительной, реакции 7-ступенчатого робота DSG становятся быстрее, а в салон доносится сочный звук выхлопа.
Компактный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и продолжает и дальше уверенно набирать скорость. Максималка — 243 км/ч.
Хотя новый CUPRA Terramar при необходимости может быть тише, спокойнее — для этого стоит перейти в режим Comfort. Конечно, полностью спортивный нрав не исчезнет, однако кроссовер несколько утихомиривает свой пыл.
Заявленный расход топлива составляет 8,4 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста получилось 10,5-11 л на 100 км при преимущественно городской езде, однако стоит отметить, что кроссовер CUPRA Terramar попал к нам с малым пробегом и еще не прошел обкатку. Экономить топливо помогает система глушения при остановках.
Управляемость — в приоритете
Конечно, горячий южный характер проявляется и в управляемости CUPRA Terramar. Его руль точный и достаточно острый, по меркам кроссоверов, а в режиме CUPRA становится тяжелее.
Авто неплохо маневрирует, а недостаточная поворачиваемость не проявляется. Хорошо проявляют себя и тормоза, обеспечивая уверенное замедление.
К тому же, новый CUPRA Terramar мало кренится в поворотах. Впрочем, и подвеска кроссовера несколько жестковата и с 19-дюймовыми дисками неровности украинских дорог ощутимы. Хотя от спортивной модели этого ожидаешь.
Зато ухабы поглощаются тихо — шумоизоляция днища неплохая. На трассе же аэродинамические шумы дают о себе знать после 120 км/ч.
Цена CUPRA Terramar
Кроссовер CUPRA Terramar в Украине стоит от 1 844 535 гривен за 204-сильный вариант Mid. Стоимость версии VZ на 265 сил стартует с 1 999 518 гривен. В сегменте C-SUV немного моделей такой мощности и в основном это премиальные авто, которые существенно дороже.
Вердикт Фокуса
CUPRA Terramar — кроссовер для тех, кто ценит спортивный стиль, хорошую управляемость и хорошую динамику, однако не хочет жертвовать практичностью. Он быстрый и яркий, имеет собственный неповторимый стиль, но вместе с тем довольно просторный внутри и имеет большой багажник.
Плюсы CUPRA Terramar:
- хорошая динамика;
- интересная управляемость;
- большой багажник.
Минусы CUPRA Terramar:
- несколько ограниченная обзорность;
- жестковатая езда.
Технические характеристики CUPRA Terramar
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1984
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|265/5300
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|400/1650-4350
|Коробка передач
|7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями
|Привод
|полный
|Расход топлива, л/100 км
|8,4
|Макс. скорость, км/ч
|243
|Разгон 0–100 км/ч, с
|5,9
|Объем топливного бака, л
|55