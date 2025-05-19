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Кросовер із гарячим іспанським характером: тест-драйв нового CUPRA Terramar

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Фото: Тарас Брязгунов | CUPRA Terramar зовсім недавно вийшов на український ринок

В Україні з'явився новітній компактний кросовер CUPRA Terramar у спортивному стилі. Фокус випробував заряджений 265-сильний варіант моделі, оцінив його оригінальний стиль та ходові якості.

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Ще 20-25 років тому поняття "спортивний кросовер" звучало як нонсенс, адже тривалий час більшість авто цього класу не ставили на перше місце динамічні характеристики чи керованість. Але часи міняються і зараз пропозиція спортивних кросоверів вже досить широка. І далеко не всі вони шалено дорогі, є подібні авто і у популярному в Україні сегменті C-SUV — такі, як новий CUPRA Terramar.

Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
В анфас кросовер має агресивний вигляд
Фото: Тарас Брязгунов

Молодий іспанський бренд CUPRA розширює свою присутність в Україні. Новий флагманський кросовер CUPRA Terramar зовсім недавно вийшов на ринок і Фокус познайомився із амбітним новачком.

Атлетичний і виразний – дизайн CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar привертає до себе увагу в потоці машин, адже вирізняється нестандартним і самобутнім стилем. Він приваблює динамічним силуетом із короткими звисами кузова, високою віконною лінією та загостреним спойлером на даху.

Нова Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Кросовер сягає 4,5 м завдовжки і належить до сегменту C-SUV
Фото: Тарас Брязгунов

Передня частина витримана в новій фірмовій концепції Shark Nose ("акулячий ніс"). Доволі агресивними вийшли широка "паща" радіаторної решітки та задній бампер із дифузором. Та й "м'язами" авто грає — у нього рельєфний капот і роздуті колісні арки.

Фари та ліхтарі кросовера прикрашені оригінальними трикутними елементами, а ззаду ще й логотип CUPRA підсвічується. У якості опції доступна матрична передня оптика. Тестове авто у топовій версії VZ вирізняється 19-дюймовими дисками.

Новий Terramar збудований на платформі MQB Evo, як і молодші брати CUPRA Ateca, Formentor та Leon. Наразі це найбільша модель іспанської марки на українському ринку, хоча сам по собі кросовер доволі компактний.

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Логотип CUPRA ззаду отримав підсвічування
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри CUPRA Terramar 2025:

  • довжина – 4519 мм;
  • ширина – 1863 мм;
  • висота – 1584 мм;
  • колісна база – 2680 мм.
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Створений для водія — салон CUPRA Terramar

Відкриваємо двері і кросовер вітає нас, проектуючи зображення логотипу CUPRA на асфальт. Оригінальні бронзові елементи в салоні, атмосферна пульсуюче підсвічування зі змінними кольорами – салон CUPRA Terramar справляє враження і виділяється оригінальним стилем.

До матеріалів салон питань немає. Пластик переважно м’який, а педалі прикрашені металічними накладками у всіх CUPRA Terramar. Інтер’єр тестового авто оздоблений шкірою приємного бордового кольору.

Салон Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Салон CUPRA Terramar орієнтований на водія
Фото: Тарас Брязгунов

Скошене знизу кермо CUPRA Terramar обшите перфорованою шкірою. На нього винесено кнопку запуску двигуна, а селектор КПП розмістили на кермовій колонці.

Цифровий щиток приладів, звісно, можна сконфігурувати під себе, причому є можливість вивести на екран компас чи показник бокового прискорення. Доступна і проєкція даних на лобове скло.

Те, що салон орієнтований на водія, зрозуміло одразу – саме до нього повернута центральна панель. Стандартним для всіх CUPRA Terramar 2025 є 12,9-дюймовий сенсорний дисплей. Мультимедійна система вирізняється цікавою графікою і працює швидко. Звичайно, є бездротові Android Auto та Apple CarPlay.

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На цифрову панель приладів можна вивести компас чи показник бокового прискорення
Фото: Тарас Брязгунов

Утім, через тачскрін доводиться керувати і налаштуваннями клімату чи підігріву сидінь, що не дуже зручно під час руху. Звичних кнопок тут немає, а натомість встановлені сенсорні "повзунки" для регулювання температури чи гучності аудіо. Вони доволі специфічні і потребують звикання.

Ефектний вигляд має висока асиметрична центральна консоль, яка створює ефект кокпіту. У ній знаходиться глибока ніша для мобільного телефону з USB-портами. Крім того, в CUPRA Terramar доволі великі бардачок і бокс у підлокітнику, ніші з боків задніх крісел та широкі зручні кишені в дверях, тому відсіків для дрібних речей вистачає.

Місця вистачає

Передні крісла CUPRA Terramar цілком підійшли б для якого-небудь спорткара. Вони зручні, пружні та мають зразкову бокову підтримку. Діапазон регулювань кермової колонки та водійського крісла цілком достатній, можна і поперекову опору налаштувати.

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Спортивні передні сидіння чудово утримують спину
Фото: Тарас Брязгунов
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Задні крісла мають горизонтальне регулювання
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в CUPRA Terramar невисока, за мірками кросоверів. Оглядовість дещо обмежена через високу віконну лінію та товсті задні стійки, проте кросовер має великі дзеркала і камеру (хоча враховуючи вартість авто, хотілося б мати камери кругового огляду в списку стандартного оснащення).

На другому ряді місця для ніг і над головою цілком достатньо для пасажирів зростом 185 см. Задні крісла мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Для пасажирів передбачені окремі налаштування клімату (він тризонний), USB-роз’єми та підлокітник із підсклянниками.

Багажник Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Залежно від положення задніх сидінь об'єм багажника становить 540-630 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Зі складеними сидіннями утворюється 1544-літровий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
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Під підлогою ховається докатка
Фото: Тарас Брязгунов
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У багажнику встановлено повноцінну розектку
Фото: Тарас Брязгунов
Багажник Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
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Багажник CUPRA Terramar також місткий: залежно від положення задніх крісел його об'єм становить 540-630 л, а зі складеними сидіннями зростає до 1544 л. Примітно, що тут встановили повноцінну розетку. Під підлогою – запаска-докатка. У варіанті VZ двері багажника отримали електропривод із функцією безконтактного відкривання.

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Комплектація CUPRA Terramar

Взагалі, новий CUPRA Terramar VZ доволі непогано оснащений – безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль. Серед опцій – камери кругового огляду, електропривід сидінь, потужна акустика Sennheiser із непоганим звучанням.

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Центральна консоль Terramar є асиметричною
Фото: Тарас Брязгунов
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У підлокітнику ховається глибокий бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Бардачок Cupra Terramar досить великий
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Салон Cupra Terramar прикрашений декором бронзового кольору
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Кросоверу доступна потужна акустика Sennheiser
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Авто отримало атмосферне підсвічування зі змінними кольорами
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
У версії VZ встановлено тризонний клімат-контроль
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
Широкий підлокітник доповнений підсклянниками
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні Fullscreen
З боків задніх сидінь є невеликі ніші
Фото: Тарас Брязгунов
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
бокс Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2025, кросовер Cupra, Cupra Terramar в Україні
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Утім, і базовий варіант Mid не назвеш "порожнім" — є камера, парктронік, датчики світла та дощу. До того ж, усі CUPRA Terramar отримали системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та виявлення втоми водія.

Тяговитий і жвавий – двигун CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar в Україні наразі пропонують лише з 2,0-літровими бензиновими турбочетвірками EA888 та повним приводом. У варіанті Mid встановлено 204-сильний двигун, а от VZ отримав його версію на 265 к. с.

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Наразі всі CUPRA Terramar оснащені 2,0-літровим бензиновим турбомотором
Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор вирізняється бадьорим характером і швидко розкручується. Тяги більш, ніж достатньо, адже чималий крутний момент в 400 Н∙м доступний у дуже широкому діапазоні 1650-4350 об/хв.

По-справжньому четвірка проявляє себе в найекстремальнішому режимі CUPRA (для нього навіть є окрема кнопка на кермі). Педаль газу стає більш чутливою, реакції 7-ступінчастого робота DSG швидшають, а в салон доноситься соковитий звук вихлопу.

Компактний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і продовжує й далі впевнено набирати швидкість. Максималка – 243 км/год.

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CUPRA Terramar VZ стартує до сотні за 5,9 с
Фото: Тарас Брязгунов

Хоча новий CUPRA Terramar за потреби може бути тихішим, спокійнішим – для цього варто перейти в режим Comfort. Звісно, повністю спортивний норов не зникне, проте кросовер дещо утихомирює свій запал.

Заявлена витрата пального становить 8,4 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту вийшло 10,5-11 л на 100 км при переважно міській їзді, проте варто зазначити, що кросовер CUPRA Terramar потрапив до нас із малим пробігом і ще не пройшов обкатку. Економити пальне допомагає система глушіння при зупинках.

Керованість – у пріоритеті

Звичайно, гарячий південний характер проявляється і в керованості CUPRA Terramar. Його кермо точне і досить гостре, за мірками кросоверів, а в режимі CUPRA стає важчим.

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Кросовер радує добре налаштованим шасі
Фото: Тарас Брязгунов

Авто непогано маневрує, а недостатня повертаємість не проявляється. Добре проявляють себе і гальма, забезпечуючи впевнене сповільнення.

До того ж, новий CUPRA Terramar мало крениться у поворотах. Утім, і підвіска кросовера дещо жорсткувата і з 19-дюймовими дисками нерівності українських доріг відчутні. Хоча від спортивної моделі цього очікуєш.

Зате вибоїни поглинаються тихо – шумоізоляція днища непогана. На трасі ж аеродинамічні шуми дають про себе знати після 120 км/год.

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Матричні фари непогано освітлюють дорогу
Фото: Тарас Брязгунов

Ціна CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar в Україні коштує від 1 844 535 гривень за 204-сильний варіант Mid. Вартість версії VZ на 265 сил стартує з 1 999 518 гривень. У сегменті C-SUV небагато моделей такої потужності і переважно це преміальні авто, які суттєво дорожчі.

Вердикт Фокусу

CUPRA Terramar – кросовер для тих, хто цінує спортивний стиль, гарну керованість та хорошу динаміку, проте не хоче жертвувати практичністю. Він швидкий і яскравий, має власний неповторний стиль, але разом із тим доволі просторий усередині та має чималий багажник.

Плюси CUPRA Terramar:

  • хороша динаміка;
  • цікава керованість;
  • великий багажник.

Мінуси CUPRA Terramar:

  • дещо обмежена оглядовість;
  • жорсткувата їзда.

Технічні характеристики CUPRA Terramar

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1984
Потужність двигуна, к. с./об/хв 265/5300
Обертальний момент, Нм/об/хв 400/1650-4350
Коробка передач 7-ст. роботизована, з двома зчепленнями
Привід повний
Споживання пального, л/100 км 8,4
Макс. швидкість, км/год 243
Розгін 0–100 км/год, с 5,9
Об'єм паливного баку, л 55
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