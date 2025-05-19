Кросовер із гарячим іспанським характером: тест-драйв нового CUPRA Terramar

В Україні з'явився новітній компактний кросовер CUPRA Terramar у спортивному стилі. Фокус випробував заряджений 265-сильний варіант моделі, оцінив його оригінальний стиль та ходові якості.

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Ще 20-25 років тому поняття "спортивний кросовер" звучало як нонсенс, адже тривалий час більшість авто цього класу не ставили на перше місце динамічні характеристики чи керованість. Але часи міняються і зараз пропозиція спортивних кросоверів вже досить широка. І далеко не всі вони шалено дорогі, є подібні авто і у популярному в Україні сегменті C-SUV — такі, як новий CUPRA Terramar.

В анфас кросовер має агресивний вигляд Фото: Тарас Брязгунов

Молодий іспанський бренд CUPRA розширює свою присутність в Україні. Новий флагманський кросовер CUPRA Terramar зовсім недавно вийшов на ринок і Фокус познайомився із амбітним новачком.

Атлетичний і виразний – дизайн CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar привертає до себе увагу в потоці машин, адже вирізняється нестандартним і самобутнім стилем. Він приваблює динамічним силуетом із короткими звисами кузова, високою віконною лінією та загостреним спойлером на даху.

Кросовер сягає 4,5 м завдовжки і належить до сегменту C-SUV Фото: Тарас Брязгунов

Передня частина витримана в новій фірмовій концепції Shark Nose ("акулячий ніс"). Доволі агресивними вийшли широка "паща" радіаторної решітки та задній бампер із дифузором. Та й "м'язами" авто грає — у нього рельєфний капот і роздуті колісні арки.

Фари та ліхтарі кросовера прикрашені оригінальними трикутними елементами, а ззаду ще й логотип CUPRA підсвічується. У якості опції доступна матрична передня оптика. Тестове авто у топовій версії VZ вирізняється 19-дюймовими дисками.

Новий Terramar збудований на платформі MQB Evo, як і молодші брати CUPRA Ateca, Formentor та Leon. Наразі це найбільша модель іспанської марки на українському ринку, хоча сам по собі кросовер доволі компактний.

Логотип CUPRA ззаду отримав підсвічування Фото: Тарас Брязгунов

Розміри CUPRA Terramar 2025:

довжина – 4519 мм;

ширина – 1863 мм;

висота – 1584 мм;

колісна база – 2680 мм.

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Створений для водія — салон CUPRA Terramar

Відкриваємо двері і кросовер вітає нас, проектуючи зображення логотипу CUPRA на асфальт. Оригінальні бронзові елементи в салоні, атмосферна пульсуюче підсвічування зі змінними кольорами – салон CUPRA Terramar справляє враження і виділяється оригінальним стилем.

До матеріалів салон питань немає. Пластик переважно м’який, а педалі прикрашені металічними накладками у всіх CUPRA Terramar. Інтер’єр тестового авто оздоблений шкірою приємного бордового кольору.

Салон CUPRA Terramar орієнтований на водія Фото: Тарас Брязгунов

Скошене знизу кермо CUPRA Terramar обшите перфорованою шкірою. На нього винесено кнопку запуску двигуна, а селектор КПП розмістили на кермовій колонці.

Цифровий щиток приладів, звісно, можна сконфігурувати під себе, причому є можливість вивести на екран компас чи показник бокового прискорення. Доступна і проєкція даних на лобове скло.

Те, що салон орієнтований на водія, зрозуміло одразу – саме до нього повернута центральна панель. Стандартним для всіх CUPRA Terramar 2025 є 12,9-дюймовий сенсорний дисплей. Мультимедійна система вирізняється цікавою графікою і працює швидко. Звичайно, є бездротові Android Auto та Apple CarPlay.

На цифрову панель приладів можна вивести компас чи показник бокового прискорення Фото: Тарас Брязгунов

Утім, через тачскрін доводиться керувати і налаштуваннями клімату чи підігріву сидінь, що не дуже зручно під час руху. Звичних кнопок тут немає, а натомість встановлені сенсорні "повзунки" для регулювання температури чи гучності аудіо. Вони доволі специфічні і потребують звикання.

Ефектний вигляд має висока асиметрична центральна консоль, яка створює ефект кокпіту. У ній знаходиться глибока ніша для мобільного телефону з USB-портами. Крім того, в CUPRA Terramar доволі великі бардачок і бокс у підлокітнику, ніші з боків задніх крісел та широкі зручні кишені в дверях, тому відсіків для дрібних речей вистачає.

Місця вистачає

Передні крісла CUPRA Terramar цілком підійшли б для якого-небудь спорткара. Вони зручні, пружні та мають зразкову бокову підтримку. Діапазон регулювань кермової колонки та водійського крісла цілком достатній, можна і поперекову опору налаштувати.

Спортивні передні сидіння чудово утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Задні крісла мають горизонтальне регулювання Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в CUPRA Terramar невисока, за мірками кросоверів. Оглядовість дещо обмежена через високу віконну лінію та товсті задні стійки, проте кросовер має великі дзеркала і камеру (хоча враховуючи вартість авто, хотілося б мати камери кругового огляду в списку стандартного оснащення).

На другому ряді місця для ніг і над головою цілком достатньо для пасажирів зростом 185 см. Задні крісла мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Для пасажирів передбачені окремі налаштування клімату (він тризонний), USB-роз’єми та підлокітник із підсклянниками.

Залежно від положення задніх сидінь об'єм багажника становить 540-630 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями утворюється 1544-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою ховається докатка Фото: Тарас Брязгунов У багажнику встановлено повноцінну розектку Фото: Тарас Брязгунов

Багажник CUPRA Terramar також місткий: залежно від положення задніх крісел його об'єм становить 540-630 л, а зі складеними сидіннями зростає до 1544 л. Примітно, що тут встановили повноцінну розетку. Під підлогою – запаска-докатка. У варіанті VZ двері багажника отримали електропривод із функцією безконтактного відкривання.

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Комплектація CUPRA Terramar

Взагалі, новий CUPRA Terramar VZ доволі непогано оснащений – безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль. Серед опцій – камери кругового огляду, електропривід сидінь, потужна акустика Sennheiser із непоганим звучанням.

Центральна консоль Terramar є асиметричною Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику ховається глибокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Cupra Terramar досить великий Фото: Тарас Брязгунов Салон Cupra Terramar прикрашений декором бронзового кольору Кросоверу доступна потужна акустика Sennheiser Фото: Тарас Брязгунов Авто отримало атмосферне підсвічування зі змінними кольорами У версії VZ встановлено тризонний клімат-контроль Фото: Тарас Брязгунов Широкий підлокітник доповнений підсклянниками Фото: Тарас Брязгунов З боків задніх сидінь є невеликі ніші Фото: Тарас Брязгунов

Утім, і базовий варіант Mid не назвеш "порожнім" — є камера, парктронік, датчики світла та дощу. До того ж, усі CUPRA Terramar отримали системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та виявлення втоми водія.

Тяговитий і жвавий – двигун CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar в Україні наразі пропонують лише з 2,0-літровими бензиновими турбочетвірками EA888 та повним приводом. У варіанті Mid встановлено 204-сильний двигун, а от VZ отримав його версію на 265 к. с.

Наразі всі CUPRA Terramar оснащені 2,0-літровим бензиновим турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор вирізняється бадьорим характером і швидко розкручується. Тяги більш, ніж достатньо, адже чималий крутний момент в 400 Н∙м доступний у дуже широкому діапазоні 1650-4350 об/хв.

По-справжньому четвірка проявляє себе в найекстремальнішому режимі CUPRA (для нього навіть є окрема кнопка на кермі). Педаль газу стає більш чутливою, реакції 7-ступінчастого робота DSG швидшають, а в салон доноситься соковитий звук вихлопу.

Компактний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і продовжує й далі впевнено набирати швидкість. Максималка – 243 км/год.

CUPRA Terramar VZ стартує до сотні за 5,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Хоча новий CUPRA Terramar за потреби може бути тихішим, спокійнішим – для цього варто перейти в режим Comfort. Звісно, повністю спортивний норов не зникне, проте кросовер дещо утихомирює свій запал.

Заявлена витрата пального становить 8,4 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту вийшло 10,5-11 л на 100 км при переважно міській їзді, проте варто зазначити, що кросовер CUPRA Terramar потрапив до нас із малим пробігом і ще не пройшов обкатку. Економити пальне допомагає система глушіння при зупинках.

Керованість – у пріоритеті

Звичайно, гарячий південний характер проявляється і в керованості CUPRA Terramar. Його кермо точне і досить гостре, за мірками кросоверів, а в режимі CUPRA стає важчим.

Кросовер радує добре налаштованим шасі Фото: Тарас Брязгунов

Авто непогано маневрує, а недостатня повертаємість не проявляється. Добре проявляють себе і гальма, забезпечуючи впевнене сповільнення.

До того ж, новий CUPRA Terramar мало крениться у поворотах. Утім, і підвіска кросовера дещо жорсткувата і з 19-дюймовими дисками нерівності українських доріг відчутні. Хоча від спортивної моделі цього очікуєш.

Зате вибоїни поглинаються тихо – шумоізоляція днища непогана. На трасі ж аеродинамічні шуми дають про себе знати після 120 км/год.

Матричні фари непогано освітлюють дорогу Фото: Тарас Брязгунов

Ціна CUPRA Terramar

Кросовер CUPRA Terramar в Україні коштує від 1 844 535 гривень за 204-сильний варіант Mid. Вартість версії VZ на 265 сил стартує з 1 999 518 гривень. У сегменті C-SUV небагато моделей такої потужності і переважно це преміальні авто, які суттєво дорожчі.

Вердикт Фокусу

CUPRA Terramar – кросовер для тих, хто цінує спортивний стиль, гарну керованість та хорошу динаміку, проте не хоче жертвувати практичністю. Він швидкий і яскравий, має власний неповторний стиль, але разом із тим доволі просторий усередині та має чималий багажник.

Плюси CUPRA Terramar:

хороша динаміка;

цікава керованість;

великий багажник.

Мінуси CUPRA Terramar:

дещо обмежена оглядовість;

жорсткувата їзда.

Технічні характеристики CUPRA Terramar

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1984 Потужність двигуна, к. с./об/хв 265/5300 Обертальний момент, Нм/об/хв 400/1650-4350 Коробка передач 7-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, л/100 км 8,4 Макс. швидкість, км/год 243 Розгін 0–100 км/год, с 5,9 Об'єм паливного баку, л 55

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