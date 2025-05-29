Geely представила электрифицированный пикап за $19 500 с запасом хода более 1000 км (фото)

Доступный электрический пикап Geely Radar получил новую версию King Kong EM-P. Ее запас хода превышает 1000 км.

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О новом китайском пикапе рассказал сайт CarNewsChina.

Главное отличие Geely Radar King Kong EM-P — его силовая установка. Если другие версии пикапа являются "чистыми" электромобилями, то новичок — плагин-гибрид.

Пикап способен проехать 100 км на электротяге Фото: CarNewsChina

Новый Geely Radar King Kong EM-P получил 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и пару электромоторов, которые вместе развивают 349 л.с. и 914 Н∙м.

Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 1,5 л/100 км, а с разряженной батареей — 6,4 л/100 км. Полный привод дополнили режимами для разных типов бездорожья.

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Батарея емкостью 19,1 кВт∙ч позволяет проехать до 100 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1068 км. Также плагин-гибрид сохранил функцию двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.

На передней панели установлено два дисплея Фото: CarNewsChina

Пикап Geely Radar King Kong EM-P выпускается в 5,25-метровой стандартной и 5,5-метровой удлиненной версиях. Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг.

Внешне гибрид и электромобиль Geely Radar идентичны. В салоне пикапа установлен цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин.

Новый Geely Radar King Kong EM-P в Китае стоит от 139 800 до 159 800 юаней ($19 500 — 22 200). Вскоре модель начнут экспортировать под названием Riddara RD6.

Ранее Geely показали мощный электрифицированный кроссовер для семьи с запасом хода 1500 км.

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