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Авто

Kia выпустит экстремальный рамный пикап для самых суровых условий (фото)

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Внедорожный вариант Kia Tasman проходит тесты

Новый Kia Tasman получит экстремальную модификацию. Пикап подготовят к серьезному бездорожью.

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Первое фото новой модели опубликовали на странице клуба Kia Tasman в Instagram.

Пикап Kia Tasman проходит испытания в Южной Корее. Тестовое авто не замаскировали камуфляжной пленкой, поэтому его дизайн можно разглядеть. От стандартной модели новая версия отличается увеличенным клиренсом, 35-дюймовыми внедорожными шинами, лебедкой и более агрессивным передним бампером.

Kia Tasman WKNDR, Kia Tasman, пикап Kia, новый Kia Tasman, Kia Tasman Fullscreen
Концепт Kia Tasman WKNDR
Фото: Kia
Kia Tasman, пикап Kia, новый Kia Tasman, новый Kia Tasman Fullscreen
Фото: Kia

Пикап очень похож на концепт Kia Tasman WKNDR, который презентовали в апреле на автошоу в Сеуле. Впрочем, прототип все же выглядел ярче за счет дополнительного декора.

Ожидается, что новый Kia Tasman во внедорожной версии бросит вызов Toyota Hilux GR Sport, а также Ford Ranger Tremor и Raptor. Пикап сохранит 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 л. с. и 2,2-литровый 210-сильный турбодизель, а позже может появиться более мощная гибридная версия.

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Конечно же, пикап будет оснащен полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Также авто получит набор режимов езды для различных типов бездорожья.

Кстати, недавно презентовали дешевый электрифицированный пикап Geely с запасом хода более 1000 км.

Также Фокус рассказывал о первом электропикапе Hummer в Киеве.