Для великої сім'ї: Kia показала стильний і просторий мінівен-кросовер за $15 000 (фото)

Представлено новий Kia Carens Clavis. Недорогий позашляховий мінівен запропонують у бензинових та дизельних версіях потужністю до 160 сил.

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Про доступний мінівен Kia розповіли на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Модель пропонують у бензинових і дизельних версіях Фото: Kia

Clavis – ґрунтовно модернізована версія Kia Carens четвертого покоління. 4,5-метровий мінівен презентували в Індії, адже це одна з країн, де випускають модель. Саме там завтра, 9 травня, стартують продажі авто за ціною приблизно від $15 000.

Новий Kia Carens Clavis пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною в дусі електрокросоверів Kia EV5 та EV9. Ззаду замінили ліхтарі. Мінівен є альтернативою кросоверам, адже має виражений пластиковий обвіс та чималий кліренс у 195 мм.

На передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї Фото: Kia

Салон Kia Carens 2025 також зазнав суттєвих змін і витриманий у новому стилі марки. Автомобілю замінили кермо і передню панель, а також встановили два 10,25-дюймові дисплеї. Частина перемикачів стали сенсорними.

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Мінівен Kia Carens Clavis пропонують у варіантах на 6 та 7 місць. Об’єм багажника із трьома рядами крісел складає 216 л, із двома рядами – 645 л, а із одним – 1164 л.

Мінівен доступний у версіях на 6 та 7 місць Фото: Kia

Базова комплектація Kia Carens Clavis включає діодні фари, кондиціонер та парктронік. Топовий варіант HTX+ додає панорамний дах, акустику Bose, камери кругового огляду, клімат-контроль, адаптивний круїз контроль, вентиляцію крісел та набір систем безпеки.

Об"єм багажника складає 216-1164 л Фото: Kia

Мінівен-кросовер Kia Carens Clavis доступний із 1,5-літровими чотирициліндровими двигунами. Бензиновий мотор розвиває 115 к. с. в атмосферному варіанті та 160 к. с. – з турбонаддувом, а дизель – 116 сил. Залежно від версії, пропонують 6-ступінчасті механічну та автоматичну КПП, а також 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Між іншим, нещодавно Kia представила доступногого конкурента Volkswagen Golf.

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