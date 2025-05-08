Для большой семьи: Kia показала стильный и просторный минивэн-кроссовер за $15 000 (фото)

Представлен новый Kia Carens Clavis. Недорогой внедорожный минивэн предложат в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 160 сил.

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О доступном минивене Kia рассказали на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Модель предлагается в бензиновых и дизельных версиях Фото: Kia

Clavis — основательно модернизированная версия Kia Carens четвертого поколения. 4,5-метровый минивэн презентовали в Индии, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Именно там завтра, 9 мая, стартуют продажи авто по цене примерно от $15 000.

Новый Kia Carens Clavis узнается, прежде всего, по измененной передней части в духе электрокроссоверов Kia EV5 и EV9. Сзади заменили фонари. Минивэн является альтернативой кроссоверам, ведь имеет выраженный пластиковый обвес и немалый клиренс в 195 мм.

На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея Фото: Kia

Салон Kia Carens 2025 также претерпел существенные изменения и выдержан в новом стиле марки. Автомобилю заменили руль и переднюю панель, а также установили два 10,25-дюймовых дисплея. Часть переключателей стали сенсорными.

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Минивэн Kia Carens Clavis предлагают в вариантах на 6 и 7 мест. Объем багажника с тремя рядами кресел составляет 216 л, с двумя рядами — 645 л, а с одним — 1164 л.

Минивэн доступен в версиях на 6 и 7 мест Фото: Kia

Базовая комплектация Kia Carens Clavis включает диодные фары, кондиционер и парктроник. Топовый вариант HTX+ добавляет панорамную крышу, акустику Bose, камеры кругового обзора, климат-контроль, адаптивный круиз контроль, вентиляцию кресел и набор систем безопасности.

Объем багажника составляет 216-1164 л. Фото: Kia

Минивэн-кроссовер Kia Carens Clavis доступен с 1,5-литровыми четырехцилиндровыми двигателями. Бензиновый мотор развивает 115 л. с. в атмосферном варианте и 160 л. с. — с турбонаддувом, а дизель — 116 сил. В зависимости от версии, предлагаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, а также 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Между прочим, недавно Kia представила доступногого конкурента Volkswagen Golf.

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