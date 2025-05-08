Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Для большой семьи: Kia показала стильный и просторный минивэн-кроссовер за $15 000 (фото)

Новый Kia Carens, Kia Carens, Kia Carens Clavis, минивэн Kia, кроссовер Kia
Фото: Kia | Минивэн Kia Carens 2025 узнается по новой передней части

Представлен новый Kia Carens Clavis. Недорогой внедорожный минивэн предложат в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 160 сил.

Related video

О доступном минивене Kia рассказали на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Kia Carens Clavis, Kia Carens, Новый Kia Carens, Kia Carens 2025, минивэн Kia, кроссовер Kia Fullscreen
Модель предлагается в бензиновых и дизельных версиях
Фото: Kia

Clavis — основательно модернизированная версия Kia Carens четвертого поколения. 4,5-метровый минивэн презентовали в Индии, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Именно там завтра, 9 мая, стартуют продажи авто по цене примерно от $15 000.

Новый Kia Carens Clavis узнается, прежде всего, по измененной передней части в духе электрокроссоверов Kia EV5 и EV9. Сзади заменили фонари. Минивэн является альтернативой кроссоверам, ведь имеет выраженный пластиковый обвес и немалый клиренс в 195 мм.

салон Kia Carens, Новый Kia Carens, Kia Carens 2025, Kia Carens Clavis, минивэн Kia, кроссовер Kia, Kia Carens 2025, Kia Carens Clavis Fullscreen
На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея
Фото: Kia

Салон Kia Carens 2025 также претерпел существенные изменения и выдержан в новом стиле марки. Автомобилю заменили руль и переднюю панель, а также установили два 10,25-дюймовых дисплея. Часть переключателей стали сенсорными.

Важно
Маленькая семейная ракета: в Киеве засветился необычный заряженный Opel (фото)
Маленькая семейная ракета: в Киеве засветился необычный заряженный Opel (фото)

Минивэн Kia Carens Clavis предлагают в вариантах на 6 и 7 мест. Объем багажника с тремя рядами кресел составляет 216 л, с двумя рядами — 645 л, а с одним — 1164 л.

салон Kia Carens Clavis, Kia Carens, Новый Kia Carens, Kia Carens 2025, минивэн Kia, кроссовер Kia, Kia Carens 2025 Fullscreen
Минивэн доступен в версиях на 6 и 7 мест
Фото: Kia

Базовая комплектация Kia Carens Clavis включает диодные фары, кондиционер и парктроник. Топовый вариант HTX+ добавляет панорамную крышу, акустику Bose, камеры кругового обзора, климат-контроль, адаптивный круиз контроль, вентиляцию кресел и набор систем безопасности.

багажник Kia Carens, Новый Kia Carens, Kia Carens 2025, Kia Carens Clavis, минивэн Kia, кроссовер Kia, Kia Carens 2025, Kia Carens Clavis Fullscreen
Объем багажника составляет 216-1164 л.
Фото: Kia

Минивэн-кроссовер Kia Carens Clavis доступен с 1,5-литровыми четырехцилиндровыми двигателями. Бензиновый мотор развивает 115 л. с. в атмосферном варианте и 160 л. с. — с турбонаддувом, а дизель — 116 сил. В зависимости от версии, предлагаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, а также 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Между прочим, недавно Kia представила доступногого конкурента Volkswagen Golf.

Также Фокус писал о недорогом электрокроссовере Hyundai с запасом хода 700 км