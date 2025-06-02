На рынок выходит недорогой семейный электромобиль Kia с запасом хода 400 км (фото)
Электромобиль Kia PV5 поступает в продажу в Европе. Первым на рынок вывели пассажирский минивэн, а позже появится более дешевый грузовой фургон.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый Kia PV5 — 4,7-метровый минивэн с футуристическим граненым дизайном, который бросит вызов Volkswagen ID.Buzz. У него большая площадь освещения, низкая изогнутая оконная линия и оригинальные ходовые огни. Задние двери сдвигаются.
В салоне Kia PV5 2025 преобладают рубленые поверхности. Электрокар получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный 12,9-дюймовый тачскрин. Модель дебютировала в пятиместном исполнении, однако будет версия и на 6 мест.Важно
Базовый электромобиль Kia PV5 Essential стоит от 37 946 евро. Комплектация минивэна включает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, парктроник, камеру, датчики дождя и света. Также есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.
Новый Kia PV5 2025 со старта предлагается в двух переднеприводных модификациях:
- 122 л.с. и 250 Н∙м, 12,8 с до 100 км/ч, максималка 135 км/ч, батарея на 51,5 кВт∙ч, запас хода 288 км;
- 163 л.с. и 250 Н∙м, 10,7 с до 100 км/ч, максималка 135 км/ч, батарея на 71,2 кВт∙ч, запас хода 400 км.
Позже ожидается более мощная полноприводная версия.
Ранее стало известно, что Kia готовит экстремальный рамный пикап повышенной проходимости.
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