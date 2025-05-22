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Авто

В Китае показали футуристический семейный электрокар с запасом хода более 700 км (фото)

Li Auto i8, Электромобиль Li Auto, Новый Li Auto i8, Новый Li Auto i8
Фото: CarNewsChina | Li Auto i8 — электрический минивэн премиум-класса

Обнародованы первые фото Li Auto i8. Семейный электромобиль премиум-класса отличается необычным дизайном и роскошным салоном.

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О новом китайском электрокаре Li Auto i8 рассказали на сайте CarNewsChina.

Премиальный электрический минивэн является младшим братом Li Auto Mega. Авто отличается футуристическим обтекаемым дизайном с плавными формами, большим углом наклона лобового стекла и высокой оконной линией.

Li i8, Электромобиль Li Auto, Новый Li Auto i8, Новый Li Auto i8 Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 720 км
Фото: CarNewsChina

Размеры Li Auto i8 2025:

  • длина — 5085 мм;
  • ширина — 1960 мм;
  • высота — 1740 мм;
  • колесная база — 3050 мм;
  • масса — 2580 кг.
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Салон Li Auto i8 не показали официально, но рассекретили на шпионских фото. Внутри установили шесть отдельных кресел, а на передней панели установили два 15,7-дюймовых дисплея.

Электромобиль Li Auto i8 оснастили двухмоторной установкой на 536 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

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Li Auto i8 оснастили 536-сильной установкой
Фото: CarNewsChina

Силовая установка отличается малым энергозатратом — 13,4-13,6 кВт∙ч на 100 км. Поэтому с батареей емкостью 90 кВт∙ч запас хода составляет 670 км, а 97,8 кВт∙ч — 720 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 500 км запаса хода можно всего за 10 минут.

Новый Li Auto i8 поступит в продажу в Китае с июля, а позже начнется экспорт модели. Цена электрокара составит 400 000 юаней ($54 500).

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