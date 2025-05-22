У Китаї показали футуристичний сімейний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)
Оприлюднено перші фото Li Auto i8. Сімейний електромобіль преміумкласу вирізняється незвичним дизайном і розкішним салоном.
Про новий китайський електрокар Li Auto i8 розповіли на сайті CarNewsChina.
Преміальний електричний мінівен є меншим братом Li Auto Mega. Авто вирізняється футуристичним обтічним дизайном з плавними формами, великим кутом нахилу лобового скла та високою віконною лінією.
Розміри Li Auto i8 2025:
- довжина – 5085 мм;
- ширина – 1960 мм;
- висота – 1740 мм;
- колісна база – 3050 мм;
- маса – 2580 кг.
Салон Li Auto i8 не показали офіційно, але розсекретили на шпигунських фото. Усередині встановили шість окремих крісел, а на передній панелі встановили два 15,7-дюймових дисплеї.
Електромобіль Li Auto i8 оснастили двомоторною установкою на 536 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Силова установка вирізняється малою енерговитратою – 13,4-13,6 кВт∙год на 100 км. Тому з батареєю ємністю 90 кВт∙год запас ходу складає 670 км, а 97,8 кВт∙год – 720 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку: додати 500 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин.
Новий Li Auto i8 надійде в продаж у Китаї з липня, а пізніше почнеться експорт моделі. Ціна електрокара складе 400 000 юанів ($54 500).
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