Представлено нестандартний корейський фургон-позашляховик із багатим оснащенням (фото)
KGM/SsangYong Rexton отримав нестандартну комерційну модифікацію. Рамний позашляховик перетворили на вантажний фургон.
Про це повідомляє британське видання Auto Espress.
Саме у Великій Британії дебютував KGM Rexton Commercial. Позашляховий фургон продаватимуть за ціною від 35 000 фунтів стерлінгів ($46 500).
Зовні фургон майже не відрізняється від стандартного KGM/SsangYong Rexton. Його задні вікна замінили чорним пластиком.
У салоні прибрали задні сидіння та утворили величезний багажний відсік об’ємом 2200 л. Від водія його відділяє решітка. Вантажопідйомність KGM Rexton Commercial становить 750 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.
Фургон KGM Rexton Commercial оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 202 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею. Авто здатне долати броди глибиною 350 мм.
Комерційна модель доволі багато оснащена. Базова версія K30 отримала 18-дюймові диски, електропривід дверей багажника, підігрів та вентиляцію сидінь.
Топовий варіант K50 додає 20-дюймові диски, оздоблення шкірою Nappa, люк, роздільний клімат-контроль та набір систем безпеки.
Раніше KGM представила недорогий електричний пікап із запасом ходу 400 км.
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