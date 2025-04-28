Представлено нестандартний корейський фургон-позашляховик із багатим оснащенням (фото)

KGM/SsangYong Rexton отримав нестандартну комерційну модифікацію. Рамний позашляховик перетворили на вантажний фургон.

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Про це повідомляє британське видання Auto Espress.

Саме у Великій Британії дебютував KGM Rexton Commercial. Позашляховий фургон продаватимуть за ціною від 35 000 фунтів стерлінгів ($46 500).

Задні вікна замінили чорним пластиком Фото: SsangYong

Зовні фургон майже не відрізняється від стандартного KGM/SsangYong Rexton. Його задні вікна замінили чорним пластиком.

У салоні прибрали задні сидіння та утворили величезний багажний відсік об’ємом 2200 л. Від водія його відділяє решітка. Вантажопідйомність KGM Rexton Commercial становить 750 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Сидіння оснащені підігрівом та вентиляцією Фото: SsangYong

Фургон KGM Rexton Commercial оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 202 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею. Авто здатне долати броди глибиною 350 мм.

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Комерційна модель доволі багато оснащена. Базова версія K30 отримала 18-дюймові диски, електропривід дверей багажника, підігрів та вентиляцію сидінь.

Об"єм багажного відсіку становить 2200 л Фото: SsangYong

Топовий варіант K50 додає 20-дюймові диски, оздоблення шкірою Nappa, люк, роздільний клімат-контроль та набір систем безпеки.

Раніше KGM представила недорогий електричний пікап із запасом ходу 400 км.

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