Представлен нестандартный корейский фургон-внедорожник с богатым оснащением (фото)

KGM/SsangYong Rexton получил нестандартную коммерческую модификацию. Рамный внедорожник превратили в грузовой фургон.

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Об этом сообщает британское издание Auto Espress.

Именно в Великобритании дебютировал KGM Rexton Commercial. Внедорожный фургон будет продаваться по цене от 35 000 фунтов стерлингов ($46 500).

Задние окна заменили черным пластиком Фото: SsangYong

Внешне фургон почти не отличается от стандартного KGM/SsangYong Rexton. Его задние окна заменили черным пластиком.

В салоне убрали задние сиденья и образовали огромный багажный отсек объемом 2200 л. От водителя его отделяет решетка. Грузоподъемность KGM Rexton Commercial составляет 750 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Сиденья оснащены подогревом и вентиляцией Фото: SsangYong

Фургон KGM Rexton Commercial оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 202 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей. Авто способно преодолевать броды глубиной 350 мм.

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Коммерческая модель довольно богато оснащена. Базовая версия K30 получила 18-дюймовые диски, электропривод двери багажника, подогрев и вентиляцию сидений.

Объем багажного отсека составляет 2200 л. Фото: SsangYong

Топовый вариант K50 добавляет 20-дюймовые диски, отделку кожей Nappa, люк, раздельный климат-контроль и набор систем безопасности.

Ранее KGM представила недорогой электрический пикап с запасом хода 400 км.

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