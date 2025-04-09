Спортивный фургон: в Киеве заметили очень редкий коммерческий Ford (фото)

В Киеве сфотографировали Ford Transit 2010 года в необычной версии SportVan. Оригинальный заряженный фургон является раритетом не только в Украине.

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Фотографии спортивного Ford Transit опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Не все знают, что у Ford Transit третьего поколения была спортивная версия. Ее изготовили лимитированной серией — с 2007 по 2010 год собрали всего 1310 таких автомобилей. За основу взяли короткий грузовой вариант коммерческой модели.

Фургон получил обвес и 18-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Фургон Ford Transit SportVan выглядит более выразительно, чем стандартная модель. Для него разработали более агрессивные бамперы, обвес и хромированные наконечники выхлопных труб. Клиренс авто занизили и установили 18-дюймовые легкосплавные диски. К тому же, фургоны отличались оригинальным окрасом с двумя полосами.

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Салон Ford Transit SportVan не претерпел существенных изменений, хотя его руль обшили кожей, а сиденья — велюром. К тому же, расширили комплектацию фургона — установили кондиционер, круиз-контроль, ESP и электростеклоподъемники.

В салоне Ford Transit SportVan улучшили отделку Фото: Ford

А вот силовой агрегат остался без изменений. Спортивный фургон Ford оснащен 2,2-литровым 140-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП.

Кстати, недавно в Киеве засветился мощный электрический пикап Ford.

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