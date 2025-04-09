Спортивный фургон: в Киеве заметили очень редкий коммерческий Ford (фото)
В Киеве сфотографировали Ford Transit 2010 года в необычной версии SportVan. Оригинальный заряженный фургон является раритетом не только в Украине.
Фотографии спортивного Ford Transit опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Не все знают, что у Ford Transit третьего поколения была спортивная версия. Ее изготовили лимитированной серией — с 2007 по 2010 год собрали всего 1310 таких автомобилей. За основу взяли короткий грузовой вариант коммерческой модели.
Фургон Ford Transit SportVan выглядит более выразительно, чем стандартная модель. Для него разработали более агрессивные бамперы, обвес и хромированные наконечники выхлопных труб. Клиренс авто занизили и установили 18-дюймовые легкосплавные диски. К тому же, фургоны отличались оригинальным окрасом с двумя полосами.
Салон Ford Transit SportVan не претерпел существенных изменений, хотя его руль обшили кожей, а сиденья — велюром. К тому же, расширили комплектацию фургона — установили кондиционер, круиз-контроль, ESP и электростеклоподъемники.
А вот силовой агрегат остался без изменений. Спортивный фургон Ford оснащен 2,2-литровым 140-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП.
Кстати, недавно в Киеве засветился мощный электрический пикап Ford.
Также Фокус писал, что в Украину привезли необычный семейный электровен Zeekr.