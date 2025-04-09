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Спортивный фургон: в Киеве заметили очень редкий коммерческий Ford (фото)

Ford Transit SportVan, Ford Transit, Ford Transit 2010, фургон Ford
Фото: Topcars UA | Ford Transit SportVan — необычный спортивный фургон

В Киеве сфотографировали Ford Transit 2010 года в необычной версии SportVan. Оригинальный заряженный фургон является раритетом не только в Украине.

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Фотографии спортивного Ford Transit опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Не все знают, что у Ford Transit третьего поколения была спортивная версия. Ее изготовили лимитированной серией — с 2007 по 2010 год собрали всего 1310 таких автомобилей. За основу взяли короткий грузовой вариант коммерческой модели.

Ford Transit, Ford Transit SportVan, Ford Transit 2010, фургон Ford Fullscreen
Фургон получил обвес и 18-дюймовые диски
Фото: Topcars UA

Фургон Ford Transit SportVan выглядит более выразительно, чем стандартная модель. Для него разработали более агрессивные бамперы, обвес и хромированные наконечники выхлопных труб. Клиренс авто занизили и установили 18-дюймовые легкосплавные диски. К тому же, фургоны отличались оригинальным окрасом с двумя полосами.

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Салон Ford Transit SportVan не претерпел существенных изменений, хотя его руль обшили кожей, а сиденья — велюром. К тому же, расширили комплектацию фургона — установили кондиционер, круиз-контроль, ESP и электростеклоподъемники.

салон Ford Transit SportVan, Ford Transit 2010, фургон Ford Fullscreen
В салоне Ford Transit SportVan улучшили отделку
Фото: Ford

А вот силовой агрегат остался без изменений. Спортивный фургон Ford оснащен 2,2-литровым 140-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП.

Кстати, недавно в Киеве засветился мощный электрический пикап Ford.

Также Фокус писал, что в Украину привезли необычный семейный электровен Zeekr.