Спортивний фургон: у Києві помітили дуже рідкісний комерційний Ford (фото)

У Києві сфотографували Ford Transit 2010 року в незвичній версії SportVan. Оригінальний заряджений фургон є раритетом не лише в Україні.

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Світлини спортивного Ford Transit опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Не всі знають, що у Ford Transit третього покоління була спортивна версія. Її виготовили лімітованою серією — із 2007 по 2010 рік зібрали лише 1310 таких автомобілів. За основу взяли короткий вантажний варіант комерційної моделі.

Фургон отримав обвіс та 18-дюймові диски Фото: Topcars UA

Фургон Ford Transit SportVan має виразніший вигляд, аніж стандартна модель. Для нього розробили агресивніші бампери, обвіс та хромовані наконечники вихлопних труб. Кліренс авто занизили і встановили 18-дюймові легкосплавні диски. До того ж, фургони вирізнялися оригінальним забарвленням із двома смугами.

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Салон Ford Transit SportVan не зазнав суттєвих змін, хоча його кермо обшили шкірою, а сидіння – велюром. До того ж, розширили комплектацію фургона – встановили кондиціонер, круїз-контроль, ESP та електросклопідіймачі.

У салоні Ford Transit SportVan покращили оздоблення Фото: Ford

А от силовий агрегат залишився без змін. Спортивний фургон Ford оснащений 2,2-літровим 140-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП.

До речі, нещодавно в Києві засвітився потужний електричний пікап Ford.

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