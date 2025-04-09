Спортивний фургон: у Києві помітили дуже рідкісний комерційний Ford (фото)
У Києві сфотографували Ford Transit 2010 року в незвичній версії SportVan. Оригінальний заряджений фургон є раритетом не лише в Україні.
Світлини спортивного Ford Transit опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Не всі знають, що у Ford Transit третього покоління була спортивна версія. Її виготовили лімітованою серією — із 2007 по 2010 рік зібрали лише 1310 таких автомобілів. За основу взяли короткий вантажний варіант комерційної моделі.
Фургон Ford Transit SportVan має виразніший вигляд, аніж стандартна модель. Для нього розробили агресивніші бампери, обвіс та хромовані наконечники вихлопних труб. Кліренс авто занизили і встановили 18-дюймові легкосплавні диски. До того ж, фургони вирізнялися оригінальним забарвленням із двома смугами.
Салон Ford Transit SportVan не зазнав суттєвих змін, хоча його кермо обшили шкірою, а сидіння – велюром. До того ж, розширили комплектацію фургона – встановили кондиціонер, круїз-контроль, ESP та електросклопідіймачі.
А от силовий агрегат залишився без змін. Спортивний фургон Ford оснащений 2,2-літровим 140-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП.
До речі, нещодавно в Києві засвітився потужний електричний пікап Ford.
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