В Україні презентували недорогий комерційний електромобіль із багатим оснащенням (фото)

На український ринок вийшов легкий комерційний електромобіль Maxus eDeliver 7. Недорогий фургон багато оснащений, а його запас ходу перевищує 300 км.

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Електромобіль Maxus eDeliver 7 — фургон вантажопідйомністю 1125 кг від концерну SAIC. Модель пропонують у двох варіантах за довжиною — 4998 та 5364 мм.

Вантажопідйомність Maxus e-Deliver 7 складає 1125 кг Фото: SAIC

Об’єм вантажного відсіку Maxus eDeliver 7 становить від 5,9 до 6,7 кубометра. У тримісному салоні на центральній панелі встановлено 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.

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Комерційний фургон Maxus eDeliver 7 доволі багато оснащений – є кондиціонер, парктронік, камера, датчики світла та дощу, підігрів крісел і керма. Крім того, встановили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон та утримання у смузі руху.

Фургон багато оснащений

Новий Maxus eDeliver 7 отримав електромотор на 204 к. с. та 330 Н∙м, який дозволяє розвивати 120 км/год. На вибір доступні батареї ємністю 77 та 88 кВт∙год: запас ходу становить 318 та 370 км, відповідно.

Швидкісна зарядка батареї електрокара на 80% займає 43 хвилини. У звичайному режимі ця процедура триває приблизно 8-9 годин.

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