В Украине презентовали недорогой коммерческий электромобиль с богатым оснащением (фото)

На украинский рынок вышел легкий коммерческий электромобиль Maxus eDeliver 7. Недорогой фургон богато оснащен, а его запас хода превышает 300 км.

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Электромобиль Maxus eDeliver 7 — фургон грузоподъемностью 1125 кг от концерна SAIC. Модель предлагается в двух вариантах по длине — 4998 и 5364 мм.

Грузоподъемность Maxus e-Deliver 7 составляет 1125 кг. Фото: SAIC

Объем грузового отсека Maxus eDeliver 7 составляет от 5,9 до 6,7 кубометра. В трехместном салоне на центральной панели установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.

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Коммерческий фургон Maxus eDeliver 7 довольно богато оснащен — есть кондиционер, парктроник, камера, датчики света и дождя, подогрев кресел и руля. Кроме того, установили адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и удержания в полосе движения.

Фургон богато оснащен

Новый Maxus eDeliver 7 получил электромотор на 204 л. с. и 330 Н∙м, который позволяет развивать 120 км/ч. На выбор доступны батареи емкостью 77 и 88 кВт∙ч: запас хода составляет 318 и 370 км, соответственно.

Скоростная зарядка батареи электрокара на 80% занимает 43 минуты. В обычном режиме эта процедура длится примерно 8-9 часов.

Между прочим, на этой же выставке официально состоялась официальная презентация Zeekr в Украине. На нашем рынке представлены сразу семь электрических моделей.

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