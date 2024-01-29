Новый британский электрофургон станет доступной альтернативой Ford Transit (фото)

Электрический фургон LDV eDeliver 7 доступен в нескольких версиях по длине с объемом грузового отсека от 5,9 до 8,7 кубометров. Его запас хода достигает 362 км.

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Британская марка LDV запустила в производство коммерческий электромобиль eDeliver 7. Фургон уже поступит в продажу в Австралии по цене от 59 990 до 66 990 австралийских долларов ($39 600 – 44 200). Об этом сообщает сайт Car Expert.

Запас хода электрокара может достигать 362 км Фото: SAIC

Новый LDV eDeliver 7 создан на базе китайского Maxus V70 (обе марки сейчас входят в концерн SAIC). Он является более доступной альтернативой электрическим Ford Transit, Mercedes Vito и Volkswagen ID.Buzz.

Фургон с оригинальным дизайном доступен в версиях длиной 4998 и 5364 мм со стандартной или высокой крышей. В зависимости от версии, его грузоподъемность составляет от 1175 до 1350 кг, а объем грузового отсека – от 5,9 до 8,7 кубометров.

У авто богатое оснащение Фото: SAIC

Салон LDV eDeliver 7 выглядит довольно сдержано. У электрокара нет цифровой приборки, но есть 12,3-дюймовый тачскрин. Комплектация весьма богатая: бесключевой доступ, кондиционер, парктроник, датчики дождя и света, подогрев сидений и руля.

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Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль "слепых" зон.

В зависимости от версии, объем грузового отсека составляет от 5,9 до 8,7 кубометров Фото: SAIC

Электромобиль LDV eDeliver 7 оснащен мотором на 204 л. с. и 330 Нм, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 77 и 88 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 310-318 км, во втором – 328-362 км, в зависимости от версии. Быстрая зарядка на 80% занимает 43 минуты.

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