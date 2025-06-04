На европейский рынок выходит недорогой электрический фургон-кроссовер из Кореи (фото)
Линейку KGM Torres в Европе пополнил коммерческий вариант EVX VAN. Семейный кроссовер превратили в грузовой фургон.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Южнокорейская компания KG Mobility (ранее известная, как SsangYong) расширяет присутствие на европейском рынке. Фургоном стал электрический вариант модели KGM Torres EVX. Внешне коммерческая версия ничем не отличается от пассажирской.
Новый KGM Torres в исполнении EVX VAN не имеет сидений второго ряда, зато сзади оборудован грузовой отсек объемом 1700 л. Он отгорожен от водительского места перегородкой и отделан износостойкими материалами, а на окнах установлены решетки. Внутри можно перевозить 1,8-метровые вещи, а грузоподъемность электрического фургона составляет 300 кг.
Кроссовер KGM Torres EVX VAN предлагают с электромотором мощностью 207 л. с. на передней оси и батареей емкостью 73,4 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет 441 км.
Цена KGM Torres EVX VAN в Европе составляет 26 000 евро. Комплектация включает два дисплея на передней панели, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.
Между прочим, недавно аналогичную версию получил и внедорожник KGM Rexton.
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