Новый спортивный кроссовер Opel на 280 сил впервые заметили на дорогах (фото)

Линейку Opel Mokka 2026 пополнит спортивная версия GSE. Самый быстрый кроссовер марки впервые сфотографировали в Германии.

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Об этом сообщает издание Auto Express.

Новый Opel Mokka GSE заметили во время тестов. Автомобиль оклеили яркой камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна все же можно разглядеть. Кроссовер внешне мало чем отличается от стандартной модели — его выдают лишь матричные фары и более крупные 20-дюймовые колесные диски.

Кроссовер получил 20-дюймовые диски Фото: Auto Express

Салон Opel Mokka GSE на фотографиях не виден. Ожидается, что кроссовер получит спортивные сиденья, а внутреннюю отделку изменят.

Уже известно, что самый мощный кроссовер Opel Mokka будет электромобилем. Автомобиль должен получить электромотор на 280 л.с. и 345 Нм от Abarth 600e и Alfa Romeo Juinior Veloce. Разгон до 100 км/ч займет примерно 6 с.

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Как и стандартный электромобиль Opel Mokka, заряженный вариант GSE оснастят батареей емкостью 54 кВт∙ч, то есть его запас хода составит до 400 км.

Opel Mokka GSE оснастят 280-сильным электромотором Фото: Auto Express

Кроме того, новый Opel Mokka GSE получит доработанную спортивную подвеску и самоблокирующийся дифференциал. Также электрокроссовер оснастят увеличенными передними тормозами диаметром 380 мм. Презентация модели состоится до конца 2025 года.

Между прочим, недавно представили оригинальный электрокроссовер Opel для бездорожья.

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