Дебютировал стильный и быстрый конкурент Porsche Macan и Tesla Model Y от Renault (видео)
Во Франции представили новый Alpine A390. Первый кроссовер от спортивного бренда Renault Group богато оснащен и получил мощные электрические установки.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.
Дизайн Alpine A390 2026
Электромобиль Alpine A390 посвятили 70-летию бренда, а в презентации приняли участие звездный футболист Зинедин Зидан и пилот "Формулы-1" Пьер Гасли. Стильный спортивный купе-кроссовер бросит вызов Porsche Macan и Tesla Model Y, но несколько компактнее и легче.
Размеры Alpine A390 2026:
- длина — 4615 мм;
- ширина — 1885 мм;
- высота — 1532 мм;
- колесная база — 2708 мм.
Новый Alpine A390 сохранил стиль предсерийного концепта и отличается элегантным стремительным дизайном с высокой оконной линией и изогнутой крышей. У него оригинальная оптика фары, скрытые ручки задних дверей, агрессивный обвес и небольшой заостренный спойлер сзади. Кроссовер получил кованые диски диаметром 20 или 21 дюйм.
Салон и комплектация Alpine A390 2026
В салоне установили спортивные кресла и скошенный руль, на котором появились кнопки выбора режимов езды. Новый Alpine A390 получил виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 12 дюймов. Объем багажника составляет 532 л.
Мультимедийная система дополнена сервисами Google и телеметрией. Базовая комплектация включает матричные фары, камеры кругового обзора, акустику Devialet с 13 динамиками на 850 Вт, электропривод и подогрев сидений, обогрев руля.
Топовый вариант GTS добавляет кожаный салон, массаж кресел, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.Важно
Новый Alpine A390, характеристики
Электромобиль Alpine A390 построен на платформе AmpR Medium от Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Кроссовер предложат в полноприводных трехмоторных версиях.
Базовый вариант GT мощностью 400 л.с. способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 200 км/ч. Версия GTS на 470 л. с. и 808 Нм стартует до сотни за 3,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на 220 км/ч.
Полный привод с функцией векторизации тяги, почти равное (49% на 51%) распределение массы по осям и спортивная подвеска призваны сделать управляемость захватывающей. Замедляют его тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди.
Батарея емкостью 89 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 555 км. Ее быстрая зарядка на 80% будет занимать до 25 минут.
Кроссовер Renault Alpine A390 поступит в продажу с четвертого квартала нынешнего года. Цена электрокара составит от 65 до 76 тысяч евро.
Между прочим, недавно показали доступный внедорожный электрокроссовер Renault.
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