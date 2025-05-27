Дебютировал стильный и быстрый конкурент Porsche Macan и Tesla Model Y от Renault (видео)

Во Франции представили новый Alpine A390. Первый кроссовер от спортивного бренда Renault Group богато оснащен и получил мощные электрические установки.

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Подробности авто раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Дизайн Alpine A390 2026

Электромобиль Alpine A390 посвятили 70-летию бренда, а в презентации приняли участие звездный футболист Зинедин Зидан и пилот "Формулы-1" Пьер Гасли. Стильный спортивный купе-кроссовер бросит вызов Porsche Macan и Tesla Model Y, но несколько компактнее и легче.

Электрокар отличается элегантным обтекаемым силуэтом Фото: Alpine

Размеры Alpine A390 2026:

длина — 4615 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1532 мм;

колесная база — 2708 мм.

Новый Alpine A390 сохранил стиль предсерийного концепта и отличается элегантным стремительным дизайном с высокой оконной линией и изогнутой крышей. У него оригинальная оптика фары, скрытые ручки задних дверей, агрессивный обвес и небольшой заостренный спойлер сзади. Кроссовер получил кованые диски диаметром 20 или 21 дюйм.

Сзади установлен спойлер Фото: Alpine

Салон и комплектация Alpine A390 2026

В салоне установили спортивные кресла и скошенный руль, на котором появились кнопки выбора режимов езды. Новый Alpine A390 получил виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 12 дюймов. Объем багажника составляет 532 л.

Мультимедийная система дополнена сервисами Google и телеметрией. Базовая комплектация включает матричные фары, камеры кругового обзора, акустику Devialet с 13 динамиками на 850 Вт, электропривод и подогрев сидений, обогрев руля.

Кроссовер получил большой портретный тачскрин Фото: Alpine

Топовый вариант GTS добавляет кожаный салон, массаж кресел, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

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Новый Alpine A390, характеристики

Электромобиль Alpine A390 построен на платформе AmpR Medium от Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Кроссовер предложат в полноприводных трехмоторных версиях.

Спортивные передние кресла получили электропривод в базовой версии Фото: Alpine

Базовый вариант GT мощностью 400 л.с. способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 200 км/ч. Версия GTS на 470 л. с. и 808 Нм стартует до сотни за 3,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на 220 км/ч.

Полный привод с функцией векторизации тяги, почти равное (49% на 51%) распределение массы по осям и спортивная подвеска призваны сделать управляемость захватывающей. Замедляют его тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди.

Объем багажника составляет 532 л Фото: Alpine

Батарея емкостью 89 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 555 км. Ее быстрая зарядка на 80% будет занимать до 25 минут.

Кроссовер Renault Alpine A390 поступит в продажу с четвертого квартала нынешнего года. Цена электрокара составит от 65 до 76 тысяч евро.

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