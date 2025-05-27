Дебютував стильний і швидкий конкурент Porsche Macan та Tesla Model Y від Renault (відео)

У Франції представили новий Alpine A390. Перший кросовер від спортивного бренду Renault Group багато оснащений і отримав потужні електричні установки.

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Дизайн Alpine A390 2026

Електромобіль Alpine A390 присвятили 70-річчю бренду, а в презентації взяли участь зірковий футболіст Зінедін Зідан та пілот "Формули-1" П’єр Гаслі. Стильний спортивний купе-кросовер кине виклик Porsche Macan та Tesla Model Y, але дещо компактніший і легший.

Електрокар вирізняється елегантним обтічним силуетом Фото: Alpine

Розміри Alpine A390 2026:

довжина – 4615 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1532 мм;

колісна база – 2708 мм.

Новий Alpine A390 зберіг стиль передсерійного концепта і вирізняється елегантним стрімким дизайном із високою віконною лінією та вигнутим дахом. У нього оригінальна оптика фари, сховані ручки задніх дверей, агресивний обвіс та невеликий загострений спойлер ззаду. Кросовер отримав ковані диски діаметром 20 або 21 дюйм.

Ззаду встановлено спойлер Фото: Alpine

Салон та комплектація Alpine A390 2026

У салоні встановили спортивні крісла та скошене кермо, на якому з’явилися кнопки вибору режимів їзди. Новий Alpine A390 отримав віртуальний щиток приладів та великий портретний тачскрін із діагоналлю 12 дюймів. Об’єм багажника становить 532 л.

Мультимедійна система доповнена сервісами Google та телеметрією. Базова комплектація включає матричні фари, камери кругового огляду, акустику Devialet з 13 динаміками на 850 Вт, електропривід та підігрів сидінь, обігрів керма.

Кросовер отримав великий портретний тачскрін Фото: Alpine

Топовий варіант GTS додає шкіряний салон, масаж крісел, паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

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Новий Alpine A390, характеристики

Електромобіль Alpine A390 збудований на платформі AmpR Medium від Renault Megane E-Tech та Nissan Ariya. Кросовер запропонують у повнопривідних тримоторних версіях.

Спортивні передні крісла отримали електропривід у базовій версії Фото: Alpine

Базовий варіант GT потужністю 400 к. с. здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 200 км/год. Версія GTS на 470 к. с. і 808 Нм стартує до сотні за 3,9 с, а її максимальна швидкість обмежена на 220 км/год.

Повний привід із функцією векторизації тяги, майже рівний (49% на 51%) розподіл маси по осях та спортивна підвіска покликані зробити керованість захоплюючою. Сповільнюють його гальма з шестипоршевими супортами спереду.

Об"єм багажника складає 532 л Фото: Alpine

Батарея ємністю 89 кВт∙год забезпечує запас ходу до 555 км. Її швидка зарядка на 80% займатиме до 25 хвилин.

Кросовер Renault Alpine A390 надійде в продаж із четвертого кварталу нинішнього року. Ціна електрокара складе від 65 до 76 тисяч євро.

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