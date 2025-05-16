Недорогий електромобіль Renault перетворили на яскравий позашляховик у ретростилі (фото)

Доступний електрокросовер Renault 4 E-Tech отримав нову модифікацію Savane 4X4. Її підготували до бездоріжжя та зробили потужнішою.

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Про новий Renault 4 Savane 4X4 розповіли на сайті французького автовиробника.

Електрокросоверу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини Фото: Renault

Електромобіль Renault 4 у виконанні Savane 4X4 дебютує на турнірі "Ролан Гаррос" (відкритому чемпіонаті Франції з тенісу). Поки він вважається концептом, але раніше анонсували серійний повнопривідний електрокросовер Renault 4 E-Tech.

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Електрокросовер Renault 4 Savane 4X4 вирізняється збільшеним на 15 мм кліренсом та позашляховими шинами Goodyear UltraGrip розміром 225/55 R18 на сталевих дисках. Крім того, йому дещо змінили бампери та роздули колісні арки (це розширили колію на 20 мм).

Електрокар отримав додатковий мотор Фото: Renault

Електромобіль зберіг ретростиль і нагадує класичний Renault 4 60-х. Варіант Savane 4X4пофарбували в особливий оливковий колір та додали більше чорного глянцевого декору. Салон оздобили зносостійким коричневим текстилем. На кузові та в інтер’єрі з’явилися написи 4Savane.

Салон оздобили зносостійким текстилем Фото: Renault

Зазначається, що новий Renault 4 Savane 4X4 отримав повний привід та додатковий електромотор на задній вісі. Отже, він став потужнішим, проте його характеристики наразі тримають у секреті.

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