Може з'явитися в Україні: старшого брата Renault Duster вперше помітили на дорогах (фото)
У Європі під час тестів помітили новий Renault Boreal. Сімейний кросовер є побратимом Dacia Bigster та старшим братом Duster.
Про новий кросовер Renault Boreal розповіли на сайті Carscoops.
Новий Renault Boreal фактично є близнюком Dacia Bigster для тих ринків, де румунський бренд не представлений. Модель презентують цьогоріч у Бразилії та продаватимуть у 70 країнах світу. Кросовер має шанс з’явитися і в Україні, адже його молодший брат Duster також продається у нас під маркою Renault.
Кросовер Renault Boreal обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну все ж можна розгледіти. У профіль авто практично ідентичне Dacia Bigster, проте передня частина у нього інакша, як і в Renault Duster.
Салон Renault Boreal на фото не видно, проте навряд чи всередині кросовер сильно відрізнятиметься від Dacia Bigster. 4,6-метрове авто матиме просторий салон і великий 667-літровий багажник.
Характеристики Renault Boreal поки тримаються в секреті, проте відомо, що модель дебютує з 1,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 167 к. с.
Нагадаємо, що кросовер Dacia Bigster пропонують із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором із "м’якою" гібридною установкою та в 1,8-літровій гібридній версії на 155 сил.
До речі, на ринок виходить і новий варіант Dacia Bigster із заводським ГБО.
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