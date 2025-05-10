Може з'явитися в Україні: старшого брата Renault Duster вперше помітили на дорогах (фото)

У Європі під час тестів помітили новий Renault Boreal. Сімейний кросовер є побратимом Dacia Bigster та старшим братом Duster.

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Про новий кросовер Renault Boreal розповіли на сайті Carscoops.

Renault Boreal відрізнятиметься дизайном передньої частини Фото: carscoops.com

Новий Renault Boreal фактично є близнюком Dacia Bigster для тих ринків, де румунський бренд не представлений. Модель презентують цьогоріч у Бразилії та продаватимуть у 70 країнах світу. Кросовер має шанс з’явитися і в Україні, адже його молодший брат Duster також продається у нас під маркою Renault.

Кросовер Renault Boreal обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну все ж можна розгледіти. У профіль авто практично ідентичне Dacia Bigster, проте передня частина у нього інакша, як і в Renault Duster.

4,6-метрове авто буде просторим усередині Фото: carscoops.com

Салон Renault Boreal на фото не видно, проте навряд чи всередині кросовер сильно відрізнятиметься від Dacia Bigster. 4,6-метрове авто матиме просторий салон і великий 667-літровий багажник.

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Характеристики Renault Boreal поки тримаються в секреті, проте відомо, що модель дебютує з 1,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 167 к. с.

Для Renault Boreal готують 1,3-літровий 167-сильний турбомотор Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що кросовер Dacia Bigster пропонують із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором із "м’якою" гібридною установкою та в 1,8-літровій гібридній версії на 155 сил.

До речі, на ринок виходить і новий варіант Dacia Bigster із заводським ГБО.

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