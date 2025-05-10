Может появиться в Украине: старшего брата Renault Duster впервые заметили на дорогах (фото)
В Европе во время тестов заметили новый Renault Boreal. Семейный кроссовер является собратом Dacia Bigster и старшим братом Duster.
О новом кроссовере Renault Boreal рассказали на сайте Carscoops.
Новый Renault Boreal фактически является близнецом Dacia Bigster для тех рынков, где румынский бренд не представлен. Модель презентуют в этом году в Бразилии и будут продавать в 70 странах мира. Кроссовер имеет шанс появиться и в Украине, ведь его младший брат Duster также продается у нас под маркой Renault.
Кроссовер Renault Boreal оклеили камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна все же можно разглядеть. В профиль авто практически идентично Dacia Bigster, однако передняя часть у него иная, как и у Renault Duster.
Салон Renault Boreal на фото не виден, однако вряд ли внутри кроссовер будет сильно отличаться от Dacia Bigster. 4,6-метровое авто будет иметь просторный салон и большой 667-литровый багажник.
Характеристики Renault Boreal пока держатся в секрете, однако известно, что модель дебютирует с 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 167 л.с.
Напомним, что кроссовер Dacia Bigster предлагается с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором с "мягкой" гибридной установкой и в 1,8-литровой гибридной версии на 155 сил.
Кстати, на рынок выходит и новый вариант Dacia Bigster с заводским ГБО.
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