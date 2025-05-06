Renault выводит на рынок недорогой электрифицированный кроссовер для семьи с ГБО (фото)

Новый Dacia Bigster получил экономичную модификацию Mild Hybrid-G 140. Доступный семейный кроссовер от Renault Group оснастили гибридной установкой с заводским ГБО.

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Новый Dacia Bigster 2025 в исполнении Mild Hybrid-G 140 оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 140 сил и 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой с батареей на 0,8 кВт∙ч. В паре с ней работает 6-ступенчатая механическая КПП, а привод у кроссовера с ГБО пока только передний.

Кроссовер расходует 5,5 л бензина или 7,4 л газа на 100 км Фото: Dacia

Семейный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 180 км/ч. Расход бензина в смешанном цикле составляет 5,5 л/100 км, а газа — 7,4 л/100 км. Общий запас хода Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140 составляет 1450 км.

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Из-за газового баллона на 49 л объем багажника Dacia Bigster 2025 уменьшился с 667 до 609 л. Больше кроссовер с ГБО никак не изменился.

Базовая комплектация авто довольно богатая Фото: Dacia

Цена Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140 в ЕС составит примерно 25 000 евро. Базовая комплектация включает 17-дюймовые диски, светодиодные фары, 10,1-дюймовый тачскрин, кондиционер, камеру, парктроник и датчик света.

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